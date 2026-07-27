San Juan de la Rambla instalará una pantalla gigante para seguir a su equipo en el Grand Prix del Verano

San Juan de la Rambla vivirá el próximo 2 de agosto una jornada especial con motivo de la emisión del 'Grand Prix del Verano', el popular concurso de Televisión Española en el que participa el municipio tinerfeño. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en el Pabellón Municipal de Deportes del municipio para que vecinos y visitantes puedan seguir en directo, a partir de las 20.00 horas, la competición frente a Quintanar del Rey (Cuenca).

La presencia de la Villa en el programa ha movilizado a 140 vecinos, que se desplazaron hasta Madrid para participar en la grabación. De ellos, 40 integraron el equipo de jugadores y un centenar ocupó las gradas para animar al municipio durante las pruebas.

La localidad fue seleccionada entre más de un millar de candidaturas para formar parte de los doce municipios participantes en la presente edición, lo que supondrá una importante promoción turística y social a escala nacional.

La concejala de Deportes y capitana del equipo, María García, animó a la ciudadanía a compartir una experiencia que calificó de "inolvidable", mientras que el alcalde, Juan Ramos, destacó que, al margen del resultado, la participación ya representa un logro por la proyección que ofrecerá al municipio y por el sentimiento de unión generado entre los vecinos.

Además del componente lúdico, la presencia de San Juan de la Rambla en el programa supone una extraordinaria oportunidad de promoción para el municipio. García añade: "Ahora llega el momento de compartir ese esfuerzo con todo el pueblo. Queremos que el Pabellón se convierta en un punto de encuentro donde volvamos a sentir la ilusión, el compañerismo y el orgullo de haber llevado el nombre de nuestra Villa a uno de los programas más queridos de la televisión".

Por su parte, el alcalde de la Villa, Juan Ramos, que también participó en una de las pruebas más emblemáticas del concurso, 'La patata caliente', destaca que "independientemente del resultado, San Juan de la Rambla ya ha ganado". "Haber sido elegidos entre más de mil municipios demuestra que nuestra Villa tiene mucho que ofrecer", detalló para añadir: "Esta participación ha servido para reforzar la unión entre nuestros vecinos, proyectar una imagen muy positiva del municipio en toda España y generar una promoción turística que sería muy difícil conseguir por otros medios. Invitamos a todos a acompañarnos este domingo para revivir juntos una experiencia que ya forma parte de la historia reciente de San Juan de la Rambla".