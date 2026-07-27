La Ruta de la Tapa de San Benito supera las 125.000 consumiciones y roza el medio millón de euros de impacto económico

La Ruta de la Tapa de San Benito ha superado las 125.000 tapas vendidas en sus dos primeras semanas de celebración y está a punto de alcanzar el medio millón de euros de impacto económico, consolidándose como una de las principales iniciativas de dinamización de la hostelería y el comercio de La Laguna durante el verano. Los datos confirman el éxito de la decimoctava edición, en la que participan 47 establecimientos del municipio.

Impulsada por la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial, con la colaboración de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias y el respaldo del Ayuntamiento, la campaña busca promocionar la gastronomía local y atraer visitantes al casco histórico. Según las estimaciones de la organización, las consumiciones registradas hasta el momento han generado cerca de 500.000 euros para los negocios participantes, reforzando el papel de esta iniciativa como motor de la economía local.

El concejal accidental de Comercio, Fran Hernández, destacó que la elevada participación demuestra que la Ruta de la Tapa se ha consolidado como una de las grandes citas estivales del municipio, al tiempo que favorece la actividad comercial y hostelera. En la misma línea, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, atribuyó el crecimiento de la iniciativa a la calidad de la oferta gastronómica y a la implicación del sector.

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La ciudadanía puede seguir participando como jurado popular a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial, donde es posible consultar los locales adheridos y votar las mejores propuestas. La ruta permanecerá abierta hasta el 31 de julio, con una oferta de tapa y bebida por cuatro euros, una fórmula que vuelve a situar a la gastronomía lagunera como uno de los principales atractivos del verano.