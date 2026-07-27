Rescatan a un hombre en una zona de difícil salida en Puerto de la Cruz gracias a un dispositivo canario de flotación
El varón fue extraído consciente del agua en la zona del Penitente, en la Playa de San Telmo, después de entrar en distrés tras lanzarse al mar
Un hombre ha sido rescatado este domingo en la zona del Penitente, en la Playa de San Telmo, en Puerto de la Cruz (Tenerife), después de lanzarse al agua en un punto de difícil salida y comenzar a tener problemas para regresar a tierra.
La víctima fue localizada consciente en el agua y, ante la situación de distrés en la que se encontraba, la Policía Local intervino lanzándole un dispositivo de flotación OneUp, un sistema de emergencia diseñado para facilitar el apoyo a personas en peligro en el mar.
Los socorristas de la Playa de San Telmo acudieron también a la zona para reforzar la intervención y colaborar en el rescate. Finalmente, el hombre pudo ser extraído del agua a través de las escaleras del entorno y quedó a disposición de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.
Un dispositivo canario que ya ha ayudado a salvar vidas
El rescate vuelve a poner el foco en OneUp, un dispositivo de flotación desarrollado en Canarias que permite lanzar un elemento de ayuda al agua en pocos segundos cuando una persona se encuentra en peligro.
Según los datos facilitados sobre este sistema, el invento canario ya ha participado en intervenciones en las que se han podido salvar 48 vidas, gracias a su capacidad para proporcionar flotación inmediata a personas que tienen dificultades en el mar.
En el operativo participaron agentes de la Policía Local, los socorristas de la Playa de San Telmo y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendió al afectado tras su extracción del agua.
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