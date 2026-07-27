Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adeje activa una nueva 'ciudad'Corte en la TF-1CD TenerifeSistema eléctrico canarioCampings en TenerifeTiempo en TenerifeÚltima hora de los incendios en España
instagramlinkedin

Turismo al aire libre

El PSOE reclama activar la red insular de camping ante la falta de plazas para acampar en Tenerife

La formación reclama ejecutar un plan de 10 millones para ordenar el auge del caravanismo y aliviar la presión sobre los espacios disponibles

Camping de Punta del Hidalgo, situado en la costa de La Laguna.

Camping de Punta del Hidalgo, situado en la costa de La Laguna. / Arturo Jiménez / t

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Millet

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

El PSOE de Tenerife ha reclamado al Cabildo la activación inmediata de la red insular de áreas para caravanas y autocaravanas, un proyecto diseñado durante el anterior mandato que, según denuncia, permanece paralizado desde hace más de tres años.

La formación considera que la iniciativa resulta especialmente necesaria en un momento en el que Tenerife vuelve a afrontar el verano con una oferta insuficiente de camping, ya que la Isla dispone únicamente de dos establecimientos con unas 300 plazas, incapaces de absorber la creciente demanda de esta modalidad turística.

La escasez de plazas ha provocado que ambos campings registren una ocupación prácticamente completa durante la temporada estival, impulsada tanto por residentes como por visitantes. Esta situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de ampliar la oferta de espacios regulados para caravanas, autocaravanas y acampada, con el objetivo de evitar la proliferación de estacionamientos y pernoctas fuera de los lugares autorizados y mejorar la convivencia con los vecinos.

A esta realidad se suma que el Gobierno de Canarias ultima un decreto para regular el turismo al aire libre, una norma que actualizará la legislación vigente y establecerá el marco jurídico para campings, áreas de autocaravanas y otras modalidades de alojamiento al aire libre. El Cabildo ha señalado que esta regulación permitirá avanzar en la ordenación del sector en la Isla.

No obstante, la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, sostiene que la espera por ese decreto no puede justificar la paralización de un proyecto que ya estaba diseñado. La dirigente recordó que el anterior gobierno insular dejó elaborado el Plan Insular de Áreas para Caravanas y Autocaravanas, dotado con una inversión de 10 millones de euros para crear seis espacios con alrededor de 350 plazas en Granadilla de Abona, Arico, Arona, Icod de los Vinos, Los Silos y La Laguna.

"Acampar no se puede convertir en una batalla campal. Tenerife apenas cuenta con espacios para hacerlo en condiciones y esa falta de alternativas provoca conflictos que se pueden evitar con planificación, servicios adecuados y reglas claras", afirmó Raya.

Según explicó, el proyecto fue consensuado con los 31 municipios y las asociaciones de caravanistas e incluía áreas equipadas con agua potable, electricidad, evacuación de aguas grises y negras, aseos, zonas verdes y espacios comunes. Además, ya se había iniciado la elaboración de una ordenanza insular para regular la acampada, la circulación, el estacionamiento y la pernocta.

La dirigente socialista recordó asimismo que han transcurrido 27 meses desde que el Cabildo aprobara un acuerdo institucional para ordenar esta actividad y criticó que durante este tiempo no se hayan impulsado los convenios con los ayuntamientos ni la financiación de las futuras instalaciones. A su juicio, la futura regulación autonómica "será positiva", pero no puede convertirse en una excusa para retrasar una infraestructura que considera imprescindible.

Noticias relacionadas y más

Para el PSOE, la puesta en marcha de esta red insular de campings y áreas para autocaravanas permitiría aliviar la presión sobre los dos únicos campings existentes, ordenar el crecimiento del turismo itinerante, proteger el territorio y responder a una demanda que cada verano supera ampliamente la oferta disponible en Tenerife.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  2. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
  5. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  6. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  7. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  8. Adiós a pasar la ITV: la DGT confirma que los conductores tinerfeños que tengan estos vehícuslo pueden librarse de la inspección

El PSOE reclama activar la red insular de camping ante la falta de plazas para acampar en Tenerife

El PSOE reclama activar la red insular de camping ante la falta de plazas para acampar en Tenerife

EL DÍA sortea dos abonos dobles para que disfrutes del Tenerife Phe Festival 2026

El norte de Tenerife también se sube a la guagua de dos pisos en las líneas 100 y 108 de Titsa

El norte de Tenerife también se sube a la guagua de dos pisos en las líneas 100 y 108 de Titsa

La Policía Local de La Laguna busca a los autores del atentado vandálico contra el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad

La Policía Local de La Laguna busca a los autores del atentado vandálico contra el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad

Así se vive unas vacaciones en un camping de Tenerife: "Es como llevar el apartamento a cuestas"

Así se vive unas vacaciones en un camping de Tenerife: "Es como llevar el apartamento a cuestas"

Multas de 3.000 euros por subir el volumen de la música al volante: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores tinerfeños durante los meses de verano

Multas de 3.000 euros por subir el volumen de la música al volante: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores tinerfeños durante los meses de verano

El PP de La Orotava critica que el gobierno municipal “culpe a los vecinos” del aumento de ratas y cucarachas

Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados

Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
Tracking Pixel Contents