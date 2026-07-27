El PSOE reclama activar la red insular de camping ante la falta de plazas para acampar en Tenerife

El PSOE de Tenerife ha reclamado al Cabildo la activación inmediata de la red insular de áreas para caravanas y autocaravanas, un proyecto diseñado durante el anterior mandato que, según denuncia, permanece paralizado desde hace más de tres años.

La formación considera que la iniciativa resulta especialmente necesaria en un momento en el que Tenerife vuelve a afrontar el verano con una oferta insuficiente de camping, ya que la Isla dispone únicamente de dos establecimientos con unas 300 plazas, incapaces de absorber la creciente demanda de esta modalidad turística.

La escasez de plazas ha provocado que ambos campings registren una ocupación prácticamente completa durante la temporada estival, impulsada tanto por residentes como por visitantes. Esta situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de ampliar la oferta de espacios regulados para caravanas, autocaravanas y acampada, con el objetivo de evitar la proliferación de estacionamientos y pernoctas fuera de los lugares autorizados y mejorar la convivencia con los vecinos.

A esta realidad se suma que el Gobierno de Canarias ultima un decreto para regular el turismo al aire libre, una norma que actualizará la legislación vigente y establecerá el marco jurídico para campings, áreas de autocaravanas y otras modalidades de alojamiento al aire libre. El Cabildo ha señalado que esta regulación permitirá avanzar en la ordenación del sector en la Isla.

No obstante, la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, sostiene que la espera por ese decreto no puede justificar la paralización de un proyecto que ya estaba diseñado. La dirigente recordó que el anterior gobierno insular dejó elaborado el Plan Insular de Áreas para Caravanas y Autocaravanas, dotado con una inversión de 10 millones de euros para crear seis espacios con alrededor de 350 plazas en Granadilla de Abona, Arico, Arona, Icod de los Vinos, Los Silos y La Laguna.

"Acampar no se puede convertir en una batalla campal. Tenerife apenas cuenta con espacios para hacerlo en condiciones y esa falta de alternativas provoca conflictos que se pueden evitar con planificación, servicios adecuados y reglas claras", afirmó Raya.

Según explicó, el proyecto fue consensuado con los 31 municipios y las asociaciones de caravanistas e incluía áreas equipadas con agua potable, electricidad, evacuación de aguas grises y negras, aseos, zonas verdes y espacios comunes. Además, ya se había iniciado la elaboración de una ordenanza insular para regular la acampada, la circulación, el estacionamiento y la pernocta.

La dirigente socialista recordó asimismo que han transcurrido 27 meses desde que el Cabildo aprobara un acuerdo institucional para ordenar esta actividad y criticó que durante este tiempo no se hayan impulsado los convenios con los ayuntamientos ni la financiación de las futuras instalaciones. A su juicio, la futura regulación autonómica "será positiva", pero no puede convertirse en una excusa para retrasar una infraestructura que considera imprescindible.

Para el PSOE, la puesta en marcha de esta red insular de campings y áreas para autocaravanas permitiría aliviar la presión sobre los dos únicos campings existentes, ordenar el crecimiento del turismo itinerante, proteger el territorio y responder a una demanda que cada verano supera ampliamente la oferta disponible en Tenerife.