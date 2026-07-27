El PP de La Orotava critica que el gobierno municipal “culpe a los vecinos” del aumento de ratas y cucarachas

El Partido Popular en La Orotava muestra su preocupación por la respuesta del grupo de gobierno, en la mañana de este lunes en sesión plenaria, a las preguntas formuladas ante la proliferación de ratas, cucarachas y otras plagas en distintos puntos del municipio.

El portavoz popular, Ildefonso González, lamenta que el Ejecutivo municipal optara por “quitarse responsabilidades y señalar a los vecinos” al afirmar que “la presencia de ratas responde, en gran medida, a que parte de la ciudadanía deposita las bolsas de basura fuera de los contenedores”.

“Es evidente que el civismo es importante, pero resulta preocupante que la principal explicación del gobierno sea responsabilidad a los vecinos en lugar de asumir que existe un problema que requiere más medios, más planificación y un mayor control”, afirma González.

En sesión plenaria, el grupo de gobierno aseguró que “se actúa en tiempo y forma” cada vez que se detecta una incidencia y que “los tratamientos están haciendo efecto y si sale algún animal es porque se fue la eficacia del producto”.

La explicación del consistorio añade el portavoz del PP, “es difícil de entender y, mucho menos convencer, a los vecinos y comerciantes que denuncia la presencia continuada de ratas y cucarachas en las mismas zonas meses después de haber trasladado las primeras quejas”.

“Se llegó a afirmar que somos el municipio que mejor trabaja en este asunto e incluso se anunció un nuevo contrato para mejorar el servicio. ¿Si tan bien vamos por qué trabajan en una licitación para ello y las ratas y cucarachas siguen por las calles de La Orotava?”, cuestiona González.

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El portavoz popular asegura que su formación política seguirá reclamando medidas y actuaciones en este sentido porque “nuestro objetivo no es buscar excusas, sino soluciones que es lo que merecen los vecinos”.