La Policía Local de La Laguna busca a los autores del atentado vandálico contra el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad

Nuevos actos vandálicos contra las joyas municipales del casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las pintadas aparecieron en la noche del domingo, 26 de julio, en fachadas de viviendas, muros, puertas, adoquines, calles peatonales y elementos del mobiliario urbano. El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto una investigación para identificar a los autores de este atentado que dañan el patrimonio lagunero.

La Policía Local ya ha puesto en marcha la recopilación de información disponible sobre lo ocurrido, con el análisis de cámaras de videovigilancia que se encontraban activas por la zona, así como la revisión de cualquier otro elemento que pueda contribuir a determinar la autoría de estos hechos.

La Policía Local de La Laguna busca a los autores del atentado vandálico contra el casco histórico / Ayuntamiento de La Laguna

Además, los Servicios Municipales ya han iniciado las labores de limpieza de las zonas afectadas con el objetivo de devolver cuanto antes estos espacios a su estado original y minimizar el impacto ocasionado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, aseguró que "vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para identificar a los autores de estos actos vandálicos." A su vez, animó a hablar a cualquier persona que haya podido presenciar lo ocurrido o que "disponga de información que pueda ayudar a identificar a los responsables para que la ponga en conocimiento de la Policía Local".

Un problema recurrente

No es la primera vez que esto ocurre. En los últimos meses, a través del área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, se han eliminado más de 200 pintaderas en distintos puntos del municipio que afectan a los espacios públicos. La limpieza de estos grafitis supone un coste de aproximado de unos 100.000 euros anuales y 660 horas semanales de tareas de limpieza especializada.

La Policía Local de La Laguna busca a los autores del atentado vandálico contra el casco histórico / Ayuntamiento de La Laguna

Las ordenanzas municipales de San Cristóbal de La Laguna contemplan sanciones de hasta 3.000 euros para quienes cometan actos vandálicos en la vía pública, especialmente en casos de pintadas y grafitis no autorizados sobre el espacio público.

Además de la correspondiente multa, las personas responsables deben asumir íntegramente los costes de reparación o limpieza de los daños ocasionados por los servicios municipales y, en los casos de mayor gravedad, cuando los daños puedan constituir un delito contra los bienes públicos, los hechos pueden ser trasladados a la vía penal.

3.000 de multa y limpieza de los daños ocasionados

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, comenta que "la situación ocurrida esta noche es inadmisible", "No estamos hablando únicamente de unas pintadas; estamos hablando de una agresión la centro histórico de La Laguna", añade.

La Policía Local de La Laguna busca a los autores del atentado vandálico contra el casco histórico / Ayuntamiento de La Laguna

Hernández recordó además que este tipo de actos perjudican la imagen de un espacio reconocido internacionalmente por la UNESCO y afectan directamente a vecinos, comerciantes y visitantes.

"Quien realiza estas pintadas no solo deteriora una fachada o un elemento del mobiliario urbano; demuestra una absoluta falta de respeto hacia nuestra historia y hacia un espacio que forma parte de la identidad de La Laguna", señaló el edil, quien insistió en que la conservación del patrimonio es una responsabilidad compartida entre las administraciones y la ciudadanía.