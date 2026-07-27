El norte de Tenerife también se sube a la guagua de dos pisos en las líneas 100 y 108 de Titsa

El norte de Tenerife también se sube a la guagua de dos pisos gracias a la implantación de estos vehículos en las líneas 100 y 108 de Titsa. La primera va desde Puerto de la Cruz hasta Santa Cruz de manera directa y la segunda sale desde Icod de los Vinos, con destino hacia la capital chicharrera para conectar siete municipios. Las guaguas comenzarán a circular por sus rutas a partir de este martes 28 de julio. Los vehículos se presentaron este lunes 27 de julio en La Orotava.

Tenerife pone en marcha su primera guagua de dos pisos para reforzar el norte / María Pisaca

Estas dos líneas son las más demandadas en el Norte. Entre ambas suman más de dos millones de usuarios en 2025, lo que supone casi un 21% de los pasajeros que transitan en toda la vertiente de la Isla. En 2025, la 108 movió a 1,7 millones. La línea 100, que comenzó a operar el año pasado, transportó a 278.000 personas y en lo que lleva de 2026 llega hasta los 378.000. Por otro lado, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, aseguró que "el 90% de los usuarios de estas dos líneas son residentes. En el caso de la 108, el porcentaje es aún mayor, del 97%".