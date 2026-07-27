La Feria de Artesanía 'Patrona de Canarias' reúne en Candelaria a una veintena de creadores

La Plaza de los Pescadores de Candelaria volverá a convertirse desde este viernes en el escaparate de la artesanía de Tenerife con la celebración de la IV Feria de Artesanía 'Patrona de Canarias', un encuentro que reunirá hasta el 2 de agosto a 20 artesanos de la Isla para mostrar y comercializar piezas elaboradas en 13 especialidades tradicionales. La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Tenerife a través de la Empresa Insular de Artesanía y el Ayuntamiento de Candelaria, busca fortalecer la identidad cultural y contribuir a la conservación de unos oficios que forman parte del patrimonio insular.

La muestra contará con 21 carpas instaladas en la Plaza de los Pescadores y abrirá de 11.00 a 21.00 horas durante las tres jornadas. El público podrá adquirir trabajos de almazuelas, carpintería, cerería, decoración de telas, esmaltes, marroquinería, modelado, modistería, muñequería, vidrio, además de otros oficios tradicionales como el calado, la cestería de vara y las rosetas.

La feria se ha consolidado como una de las principales citas del calendario artesanal de Tenerife y coincide con el periodo que enlaza las fiestas de Santa Ana y El Carmen con las celebraciones en honor a la Patrona de Canarias, reforzando el carácter cultural y tradicional de Candelaria.

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Durante la presentación, el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, destacó que este tipo de iniciativas favorecen el crecimiento del sector y contribuyen a preservar un legado transmitido de generación en generación. En la misma línea, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, subrayó que la feria se ha convertido en un referente para vecinos y visitantes, además de un espacio para poner en valor el talento de los artesanos y mantener vivas las tradiciones que identifican al municipio y a Tenerife.