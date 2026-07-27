EL DÍA sortea dos abonos dobles para disfrutar de Tenerife Phe Festival 2026

La música volverá a tomar Puerto de la Cruz los próximos 4 y 5 de septiembre con la celebración de la undécima edición de Tenerife Phe Festival. Con motivo de esta destacada cita cultural, EL DÍA sortea dos abonos dobles entre sus lectores para que cuatro personas puedan disfrutar de toda la programación musical del festival.

Cada premio estará compuesto por un abono doble válido para todos los días del festival, por lo que las personas ganadoras y sus acompañantes podrán acceder tanto a la jornada del viernes 4 como a la del sábado 5 de septiembre.

Una oportunidad para vivir en directo uno de los encuentros musicales más destacados del calendario cultural de Canarias y descubrir un cartel que combina artistas internacionales, nacionales y canarios.

Dos días de música en Puerto de la Cruz

Tenerife Phe Festival celebra en 2026 su undécima edición con una de las programaciones más internacionales de su trayectoria. El encuentro desplegará su oferta musical en dos escenarios dedicados a los conciertos en directo y en un tercer espacio, Ron Guajiro Phe Club, centrado en la música electrónica.

El cartel está encabezado por bandas internacionales como Fat Dog, Getdown Services, Ibibio Sound Machine y Bodega, junto con artistas como Natalia Doco, Barry B, Carlos Ares, Rufus T. Firefly, Arxx, Faeda, Ona Mafalda, VVV [Trippin’ You] y EZEZEZ. La representación canaria contará, entre otros proyectos, con Choclock, Xerach, Belice, Good Franco y Just Becca.

La programación electrónica incluirá nombres como Phil Hartnoll, miembro fundador de Orbital; Alexis Taylor, vocalista y cofundador de Hot Chip; Roman Flügel y Yung Prado. En total, el festival ofrecerá una propuesta marcada por la diversidad de estilos, con sonidos que transitan por el rock, el pop, el indie, el punk, la psicodelia, el funk, el techno y la música electrónica.

Además de los conciertos, Tenerife Phe Festival desarrollará diferentes actividades culturales y experiencias vinculadas al arte emergente, la sostenibilidad, el deporte urbano y la participación ciudadana, reforzando su conexión con Puerto de la Cruz y con el tejido cultural del municipio.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para optar a uno de los dos abonos dobles para Tenerife Phe Festival 2026, las personas interesadas deberán realizar los siguientes pasos:

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✅ Rellenar el formulario para entrar automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Cruzar los dedos y esperar a que uno de los 2 abonos dobles sean tuyos!

El plazo estará abierto hasta las 12.00 horas del lunes 17 de agosto de 2026. Solo se admitirán las participaciones recibidas dentro del periodo establecido y que incluyan correctamente los datos solicitados en el formulario.

Cada una de las dos personas ganadoras recibirá un abono doble, válido para asistir con un acompañante a las dos jornadas del festival, los días 4 y 5 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el lunes 17 de agosto de 2026, una vez finalizado el plazo de participación.

Las dos personas ganadoras serán seleccionadas entre todas las participaciones válidas recibidas a través del formulario. Posteriormente, EL DÍA contactará con ellas por correo electrónico o por teléfono, utilizando los datos facilitados durante la inscripción.

Es importante que los participantes comprueben que la dirección de correo electrónico y el número de teléfono introducidos son correctos y que permanezcan atentos a las comunicaciones recibidas tras la celebración del sorteo. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

Tenerife Phe Festival regresará los días 4 y 5 de septiembre a Puerto de la Cruz con música en directo, electrónica y propuestas culturales para todos los públicos. Gracias a este sorteo de EL DÍA, dos lectores podrán compartir la experiencia con un acompañante y disfrutar de toda la programación del festival.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el PHE Festival! 🥳✨