Cierre temporal y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta la TF-1 y la TF-5

Un accidente de tráfico registrado este lunes, 27 de julio de 2026, ha provocado largas retenciones y el cierre temporal de la vía de incorporación a Santa Cruz de Tenerife que conecta las dos arterias principales de la isla, la TF-1 y la TF-5.

El suceso se desencadenó tras la colisión entre dos vehículos, que terminaron detenidos en distintos puntos de la calzada tras el impacto, bloqueando el paso habitual de los conductores que accedían a la capital tinerfeña desde la zona sur y del norte.

El carril se mantiene cortado por trabajadores de Carreteras y la cola aumenta / Cámaras de tráfico del Cabildo

Intervención policial y afección al tráfico

De inmediato se desplegó un operativo en la zona para gestionar la emergencia y evitar males mayores en un tramo especialmente sensible para la circulación insular:

Regulación de la vía: Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al lugar del siniestro para señalizar el área, controlar el flujo de turismos y asegurar la posición de los vehículos implicados.

Efectivos de la se desplazaron al lugar del siniestro para señalizar el área, controlar el flujo de turismos y asegurar la posición de los vehículos implicados. Carril único habilitado: Para evitar el bloqueo total de la entrada a Santa Cruz, los agentes abrieron de forma provisional un único carril de circulación mientras se gestionaba la grúa y la limpieza de la calzada.

Para evitar el bloqueo total de la entrada a Santa Cruz, los agentes abrieron de forma provisional un único carril de circulación mientras se gestionaba la grúa y la limpieza de la calzada. Diligencias en curso: Las fuerzas de seguridad se encuentran realizando los atestados e investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de la colisión.

Se aconseja a los conductores que vayan a acceder a la capital durante las próximas horas extremar la precaución o buscar vías alternativas mientras concluyen los trabajos de retirada de los turismos y se restablece por completo la fluidez en el enlace entre ambas autopistas.