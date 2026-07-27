Cierre temporal y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta la TF-1 y la TF-5
El choque entre dos turismos ha generado complicaciones de tráfico en uno de los puntos con mayor densidad de vehículos de la isla
Un accidente de tráfico registrado este lunes, 27 de julio de 2026, ha provocado largas retenciones y el cierre temporal de la vía de incorporación a Santa Cruz de Tenerife que conecta las dos arterias principales de la isla, la TF-1 y la TF-5.
El suceso se desencadenó tras la colisión entre dos vehículos, que terminaron detenidos en distintos puntos de la calzada tras el impacto, bloqueando el paso habitual de los conductores que accedían a la capital tinerfeña desde la zona sur y del norte.
Intervención policial y afección al tráfico
De inmediato se desplegó un operativo en la zona para gestionar la emergencia y evitar males mayores en un tramo especialmente sensible para la circulación insular:
- Regulación de la vía: Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al lugar del siniestro para señalizar el área, controlar el flujo de turismos y asegurar la posición de los vehículos implicados.
- Carril único habilitado: Para evitar el bloqueo total de la entrada a Santa Cruz, los agentes abrieron de forma provisional un único carril de circulación mientras se gestionaba la grúa y la limpieza de la calzada.
- Diligencias en curso: Las fuerzas de seguridad se encuentran realizando los atestados e investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de la colisión.
Se aconseja a los conductores que vayan a acceder a la capital durante las próximas horas extremar la precaución o buscar vías alternativas mientras concluyen los trabajos de retirada de los turismos y se restablece por completo la fluidez en el enlace entre ambas autopistas.
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