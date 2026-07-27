Miles de personas acompañan a la Virgen del Carmen en su tradicional procesión marítima en Punta del Hidalgo

La Virgen del Carmen volvió a recorrer el mar para bendecir las aguas de los pescadores y marineros de Punta del Hidalgo. El enclave costero de La Laguna se engalanó ayer para vivir la esperada procesión terrestre y marítima de esta imagen, íntimamente relacionada con la labor pesquera y con los pueblos y núcleos cercanos a la mar. Tras embarcarse un año más hacia el mar, y ante la expectación de varios miles de personas que no quisieron perderse el día grande de estos festejos, la Virgen fue testigo del fervor y la devoción de los laguneros de esta zona.

Al ritmo de la conocida melodía del Ave María desde el Roquete –interpretado este año por la solista Miriam Reyes y Nayra González, como artista invitada– , la virgen embarcó hacia el mar en un barquito pesquero acompañada de sus devotos, quienes la siguieron incluso dentro del agua a nado, en tabla de padel surf o en otras pequeñas embarcaciones. Una comitiva que la acompañó en su periplo hasta alta mar, igual que ella les guiará y protegerá durante el próximo año. A la salida del trayecto marítimo, rumbo a Bajamar y Jóver, se ofreció una actuación musical en Punta del Hidalgo a cargo de Chago Melian.

La procesión terrestre terminó en el embarcadero

Pero antes de que la patrona de los pescadores regalara esta estampa icónica al municipio, gran parte de los presentes acudieron a la ceremonia religiosa. Una misa rtadicional que arrancó alrededor de las 18:00 horas. Una vez se dio por finalizada la eucaristía, la imagen de la virgen se llevó a cuestas por la plaza Olga Ramos hasta el embarcadero.

Al inicio del recorrido la Virgen paró a hacer un minuto de silencio dos veces, en dos partes del recorrido distintas, para seguir la tradición de guardar respeto a las familias que han perdido a un ser querido en el año previo.

En el Camino El Puertito se produjo la tradicional lluvia de pétalos desde el balcón para enfilar el tramo final hacia el muelle.

Presencia institucional durante la festividad

No quiso faltar a la fiesta grande el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, quien estuvo acompañado del concejal de Fiestas del Consistorio, Dailos González, y otros representantes de la Corporación local.

"Este acto es mucho más que una fiesta, es un encuentro en el que se conjugan un sinfín de emociones y rendimos homenaje a tantas generaciones que han hecho de la costa su forma de vivir", reseñó el primer edil, que recordó que esta celebración "es una forma de ensalzar y mantener viva esta memoria colectiva y, al mismo tiempo, un acto de identidad y orgullo para el pueblo puntero y para el resto del municipio".

En esta línea también se manifestó Dailos González, quien destacó "la bellísima estampa que hemos podido disfrutar este domingo, con las numerosas embarcaciones adornadas para la ocasión y con la emoción que se puede apreciar en los rostros de quienes han acudido".

El regreso de la Virgen a tierra y la exhibición pirotécnica

Con el retorno de la Virgen del Carmen de su travesía marinera por la costa de La Laguna, un gran número de personas se mantenía a la espera en el embarcadero de origen para presenciar el regreso de la imagen hasta su capilla, la posterior exhibición pirotécnica y el cierre cultural de la jornada.

La fiesta, sin embargo, continuará durante el día de hoy, con la Gran Paella del Paseo Marítimo que elaborarán los cocineros Juan y Ramiro junto a todos sus colaboradores. Cabe recordar que la elaboración de esta delicatessen para todo el pueblo, será posible gracias a la colaboración del Restaurante La Caseta, que ha donado todos los ingredientes para su elaboración.