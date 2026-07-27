El Cabildo de Tenerife rehabilitará seis kilómetros de la TF-42 en Garachico

El Cabildo de Tenerife ha aprobado inicialmente el proyecto de obra para la rehabilitación superficial del firme de la TF-42, en el término municipal de Garachico, una actuación que cuenta con una inversión prevista de 525.413,25 euros, IGIC incluido.

El proyecto afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 7+300 y 13+500 de esta carretera insular, uno de los ejes viarios más utilizados en el noroeste de Tenerife. La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y aumentar el confort de los conductores que transitan a diario por esta vía.

Tras la aprobación inicial, el documento sale ahora a exposición pública durante un plazo de 20 días. Una vez finalizado este trámite y superada la aprobación definitiva, la previsión del Cabildo es licitar las obras e iniciar los trabajos antes de que termine el año.

Una inversión de 525.000 euros y tres meses de obras

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 525.413,25 euros y un plazo de ejecución de tres meses, que comenzará a contar a partir de la formalización del acta de comprobación del replanteo.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, ha destacado que esta obra forma parte del trabajo de conservación de la red viaria insular. Según explicó, la rehabilitación del firme de la TF-42 permitirá mejorar la seguridad, hacer más cómoda la conducción y prolongar la vida útil de una infraestructura clave para los vecinos del noroeste de la Isla.

Arteaga subrayó que el mantenimiento preventivo es una herramienta fundamental para evitar deterioros mayores en las carreteras. Este tipo de intervenciones, apuntó, permite actuar antes de que el firme presente un desgaste más grave, optimizando los recursos públicos y dando respuesta a las necesidades de los usuarios.

Qué trabajos se harán en la TF-42

Las obras consistirán en la rehabilitación superficial del firme mediante el fresado de los cinco centímetros superiores del pavimento existente. Posteriormente, se aplicará un riego de adherencia y se extenderá una nueva capa de rodadura asfáltica de cinco centímetros de espesor.

Esta actuación permitirá renovar la superficie de la carretera, mejorar la adherencia de los vehículos y reducir las irregularidades del pavimento. Se trata de una intervención centrada en la conservación de la vía, sin modificar su trazado.

El proyecto también contempla el repintado completo de la señalización horizontal con pintura termoplástica reflectante. Esta mejora busca reforzar la visibilidad de las marcas viales, especialmente en condiciones de baja luminosidad, lluvia o circulación nocturna.

Una actuación dentro del plan insular de carreteras

La mejora de la TF-42 se enmarca en la programación estratégica del Cabildo para modernizar y conservar la red de carreteras de Tenerife. Este plan contempla más de 80 actuaciones y una inversión superior a 200 millones de euros hasta 2029.

El objetivo de esta planificación es incrementar la seguridad vial, mejorar la movilidad en todos los municipios de la Isla y mantener las infraestructuras en condiciones adecuadas mediante intervenciones de conservación y modernización.