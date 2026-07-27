Cooperación
El Cabildo destina 1,8 millones para renovar las redes de agua potable de nueve municipios de Tenerife
El programa financiará actuaciones urgentes para mejorar el abastecimiento y reducir las pérdidas en localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes
El Cabildo de Tenerife ha aprobado un programa extraordinario dotado con 1,8 millones de euros para financiar obras urgentes destinadas a reforzar las redes municipales de abastecimiento de agua potable en nueve municipios de la Isla. La iniciativa permitirá a los ayuntamientos ejecutar actuaciones de renovación, reparación, ampliación y conservación de sus infraestructuras hidráulicas, con una aportación máxima de 200.000 euros por consistorio.
La medida se enmarca en la estrategia insular para mejorar la eficiencia del ciclo del agua en un momento en el que Tenerife mantiene como uno de sus principales retos la modernización de unas redes que, en algunos municipios, registran importantes pérdidas durante la distribución. Precisamente, el Cabildo ha situado la mejora de estas infraestructuras entre sus prioridades, tanto a través del nuevo Plan de Cooperación Municipal como mediante programas específicos como el aprobado ahora.
La convocatoria está dirigida a municipios con una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes e incluye financiación para la redacción de proyectos técnicos y las direcciones de obra. De forma excepcional, también podrán subvencionarse otras actuaciones relacionadas con servicios públicos obligatorios cuando los ayuntamientos acrediten su interés general y repercusión en la calidad de vida de la ciudadanía. Si el coste supera la ayuda insular, las corporaciones locales podrán completar la inversión con recursos propios.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, señaló que el programa permitirá agilizar inversiones prioritarias que requieren una respuesta más rápida que los planes ordinarios de cooperación, al tiempo que refuerza el apoyo al municipalismo. Por su parte, la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, destacó que estas actuaciones contribuirán a mejorar la eficiencia de las redes y garantizar un abastecimiento de agua "más seguro, sostenible y adaptado a las necesidades de la población".
Los ayuntamientos dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus proyectos y el plazo máximo para ejecutar las obras concluirá el 30 de junio de 2028.
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