El bar de Tenerife donde la carne de cabra es uno de sus platos estrella: raciones generosas a precios económicos

La cocina canaria tradicional es uno de los puntos fuertes de las islas, además cuentan con diferentes establecimientos en los que poder disfrutar de ella a precios económicos. En Tenerife, más concretamente en Guía de Isora, se encuentra Bar Juan Luis, un local que apuesta por las recetas tradicionales y que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla.

Cocina canaria tradicional

La propuesta gastronómica del establecimiento se centra en las recetas de siempre, unos platos que pueden encontrar en distintos establecimientos pero que cada uno prepara sus elaboraciones con sello propio. En Bar Juan Luis destacan platos como:

Ropa Vieja

Garbanzas

Bacalao encebollado

Carne cabra

Carne fiesta

Queso fresco de cabra

Uno de los aspectos que más conquista del establecimiento es que los clientes pueden disfrutar de medias raciones o enteras, algo que destacan muchos comensales porque así pueden probar más elaboraciones.

Postres caseros y raciones generosas

Para completar la experiencia gastronómica, el bar también cuenta con postres caseros como el quesillo, un dulce clásico canario.

Quienes lo visitan no solo destacan la calidad de la comida y los precios económicos, sino también el ambiente cercano y familiar que ofrece el personal. Además, destacan lo generosas que son las raciones, algo que convierte al establecimiento en una opción ideal para disfrutar de la cocina tradicional canaria.

Horario y ubicación

Bar Juan Luis se encuentra en la Carretera Santa Domingo, 22, en Guía de Isora. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que demuestra que se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan los sabores tradicionales, una buena relación calidad-precio y un ambiente acogedor en la isla.

Abre de martes a viernes de 12:30 a 16:00 y de 19:00 a 20:30, mientras que los sábados y domingos reduce su horario y solo ofrecer servicio de almuerzos de 12:30 a 16:00. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.