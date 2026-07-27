Aparecen restos humanos en la costa de Garachico: una de las hipótesis es que pertenecen a un represaliado del franquismo en la Guerra Civil

Varios restos humanos aparecieron este domingo 26 de julio en la costa de Garachico. La Policía Local de la Villa y Puerto recibió el aviso de un ciudadano sobre el avistamiento de lo que parecía "un esqueleto semienterrado". Los huesos encontrados pertenecen a la zona de la mandíbula, con la dentadura conservada, y lo que parece ser parte de un fémur. La zona se encuentra precintada por la Guardia Civil y no es posible el acceso.

Las partes óseas se encontraron 'empotradas' en un talud a cinco metros del mar, que se derrumbó y los dejó a la vista. Los agentes locales avisaron a la Guardia Civil y se personaron para custodiar el hallazgo. Más tarde, un forense arrojó la posibilidad de que fueran de época aborigen, mientras que un inspector de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias visitó el emplazamiento costero este lunes 27 y determinó, como primera hipótesis en un análisis ocular, que los restos podrían pertenecer a un represaliado del franquismo durante la Guerra Civil española.

La investigación continuará este martes 28 de julio con la visita al lugar del especialista en el período bélico nacional y la posterior dictadura Luana Studer. Fuentes del Gobierno de Canarias explican que, en un primer acercamiento superficial, los huesos "no datan de época prehispánica, pero sí que tienen muchos años de antigüedad". Aunque los restos óseos pertenecen a un único individuo, no descartan tampoco la posibilidad de que exista una fosa común.

Las pesquisas darán paso a las certezas tras la realización de los trabajos arqueológicos pertinentes y las analíticas que determinen la edad de los restos óseos. Esto permitirá situarlos en el período cronológico correspondiente. El inspector general de Patrimonio Cultural de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Eduardo Mesa, explicó que ahora mismo "la prioridad es proteger el contexto arqueológico y evitar expolios y alteraciones".

Actuar de inmediato

Gracias a la primera toma de contacto con el hallazgo, Mesa afirmó que "se trata de un contexto arqueológico con restos humanos parciales aparentemente correspondientes a un individuo". "Es imprescindible una intervención arqueológica inmediata para recuperar tanto los huesos como el contexto en el que aparecen, ya que este aporta información esencial para su interpretación", especifica.

No se atreve a hablar sobre la antigüedad de los huesos pues es pronto: "Todavía es imposible establecer una cronología determinada. Solo una excavación con metodología arqueológica permitirá decir si pertenecen a un enterramiento aborigen, a represaliados de la Guerra Civil o a cualquier otro período histórico", sostuvo.

"No puede descartarse ninguna hipótesis, pero sería precipitado afirmar de forma categórica que pertenezcan a víctimas del franquismo", declaró el inspector general de Patrimonio Cultural. Recordó que existen investigaciones previas en la costa de Los Silos y Garachico relacionadas con la búsqueda de represaliados, aunque sin resultados concluyentes. Cabe recordar las intentonas, sin éxito, realizadas, precisamente, por el equipo de Studer en la zona próxima a Caleta de Funche (Los Silos).

Mesa confirmó que la nueva inspección que se realizará en este paraje de la costa de Garachico contará con "personal técnico especializado en antropología y arqueología para planificar la excavación y garantizar la recuperación de todas las evidencias con máximo rigor".

Las investigaciones y búsquedas de restos de represaliados tienen cierto recorrido en la comarca de Daute. Entre 1972 y 2010 se hallaron los restos humanos de cinco personas en un erial de la costa silense, cerca de la ensenada de Piedra de las Viejas y Caleta de Funche. Aparecieron por los movimientos de tierra realizados con excavadoras y la propia erosión del viento y el mar. Esto motivó que el Ayuntamiento de Los Silos iniciara un proyecto de recuperación de la memoria histórica, financiado por el Cabildo de Tenerife, en 2023.

La clave: coordinación administrativa

Para Mesa, lo más relevante de este hallazgo en la costa de Garachico ayer fue la coordinación entre administraciones, ya que "ha permitido preservar el yacimiento sin alterarlo. En otros casos, los restos son retirados únicamente con criterios forenses y quedan descontextualizados, perdiéndose información arqueológica de gran valor". Respecto al estado de conservación, señaló que "aunque no es óptimo, debido a su exposición, los huesos presentan unas condiciones suficientemente buenas para futuros análisis científicos".

La información del descubrimiento llegó gracias a la coordinación entre el Instituto de Medicina Legal, Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica de Canarias y, finalmente, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.