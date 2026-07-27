Así afectará la ola de calor a Santa Cruz de Tenerife: alisios en el norte, bochorno en las medianías y máximas a raya
Los vientos del norte frenarán los giros extremos del termómetro de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
Mientras la Península Ibérica afronta una intensa ola de calor con registros sofocantes, la provincia de Santa Cruz de Tenerife —con las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro— mantendrá un ambiente sensiblemente más fresco y llevadero. La acción protectora de los vientos alisios y la constante presencia de nubosidad en las vertientes norte actuará como escudo térmico, evitando que esta zona del archipiélago sufra el episodio con la misma virulencia.
Según los datos más recientes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el comportamiento del termómetro durante la última jornada ya dejó muestras de este alivio en la provincia occidental, con valores bastante moderados donde destacaron los ajustados 27,7 ºC registrados en el macizo de Anaga.
Impacto y contraste por islas en la provincia occidental
Aunque la tónica general será de un bochorno suave y soportable, el comportamiento meteorológico dejará matices según la orografía de cada territorio:
- Tenerife: Escudo nubes-alisio en el litoral norteño y la zona metropolitana, mientras que el mercurio apretará con más fuerza en la franja sur, cumbres y medianías expuestas donde la cobertura nubosa se disipa.
- La Palma: La "isla bonita" registrará un comportamiento muy marcado por la dorsa montañosa. El norte y el este se mantendrán frescos gracias al alisio, mientras que el calor se dejará sentir principalmente en las zonas altas de la Caldera de Taburiente y el valle de Aridane.
- La Gomera: El efecto del mar de nubes protegerá la franja norteña y los bosques de Garajonay. El repunte de las temperaturas afectará fundamentalmente a las medianías del sur y suroeste de la isla.
- El Hierro: Mantendrá los valores más contenidos de la provincia occidental, con fresco en el norte y pequeños picos de calor localizados en las zonas altas del interior y las vertientes expuestas al sur.
- Diferencia continental: Frente a los avisos rojos y máximas extremas de la Península, el conjunto de las islas occidentales vivirá un episodio de calor habitual para la época estival sin llegar a valores desmedidos.
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