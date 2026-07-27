Así afectará la ola de calor a Santa Cruz de Tenerife: alisios en el norte, bochorno en las medianías y máximas a raya

Mientras la Península Ibérica afronta una intensa ola de calor con registros sofocantes, la provincia de Santa Cruz de Tenerife —con las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro— mantendrá un ambiente sensiblemente más fresco y llevadero. La acción protectora de los vientos alisios y la constante presencia de nubosidad en las vertientes norte actuará como escudo térmico, evitando que esta zona del archipiélago sufra el episodio con la misma virulencia.

Según los datos más recientes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el comportamiento del termómetro durante la última jornada ya dejó muestras de este alivio en la provincia occidental, con valores bastante moderados donde destacaron los ajustados 27,7 ºC registrados en el macizo de Anaga.

Impacto y contraste por islas en la provincia occidental

Aunque la tónica general será de un bochorno suave y soportable, el comportamiento meteorológico dejará matices según la orografía de cada territorio: