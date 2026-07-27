Adeje prioriza la creación de viviendas: construirá 140 pisos de protección oficial en el mismo casco donde proyecta una nueva 'ciudad'

Adeje se quiere convertir en el gran motor de la creación de vivienda en Tenerife. Es la prioridad que se ha marcado el Gobierno municipal liderado por José Miguel Rodríguez Fraga. A la puesta en marcha del proceso urbanístico para levantar una nueva 'ciudad' se suma otro plan residencial en el mismo punto: el casco urbano.

Ya se están redactando los proyectos de dos edificios de viviendas de protección oficial (VPO) en sendos solares que miden en total 3.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento adejero prevé que el número de viviendas de estas dos promociones, que se ofrecerán a precios asequibles, ronde las 140.

Son dos parcelas cedidas a la Empresa Municipal de Servicios de Adeje (EMSA), una entidad dependiente del propio Consistorio dedicada a la gestión integral de servicios públicos y el mantenimiento urbano del municipio. El coste total de la actuación supera los 11 millones de euros.

La particularidad de esta iniciativa radica en que es el propio Ayuntamiento de Adeje el que se hace cargo de todo el proceso, incluida la construcción. Los consistorios suelen apoyar las políticas de vivienda cediendo suelo a administraciones con mayor capacidad económica y medios técnicos, como los cabildos o el Gobierno de Canarias, para que sean estas las que lideren el diseño y la ejecución de los trabajos. Adeje, sin embargo, ha decidido asumir directamente el desarrollo de nuevas viviendas para los principales damnificados de la actual crisis habitacional: las personas con menos recursos económicos.

Parcelas de los planes parciales de El Calvario y Adeje 2020, donde se levantará una nueva 'ciudad' en el casco de Adeje. / E. D.

Los edificios se construirán en la parte baja del casco de Adeje, en unas parcelas muy próximas al Instituto de Los Olivos y al barrio de Las Nieves, un área de expansión natural del municipio destinada al desarrollo de nuevos espacios residenciales.

Muy cerca se encuentran precisamente otras parcelas, con una superficie mucho mayor, donde el Consistorio ha puesto en marcha dos planes parciales considerados estratégicos en esta apuesta por incrementar la oferta residencial. El Calvario y Adeje 2020 suman 142.441 metros cuadrados, una extensión equivalente a 30 campos de fútbol.

Ambos desarrollos urbanísticos se sitúan entre el parking de la Casa Fuerte y el Centro de Desarrollo Turístico. Se trata de una de las actuaciones residenciales más importantes previstas en Tenerife, con capacidad para unas 2.800 personas, incluyendo una parte destinada a vivienda de protección oficial, y en las que se descartan camas turísticas.

El Gobierno municipal adejero prevé que las obras para construir los dos edificios de Los Olivos comiencen durante la primera mitad del próximo año. Esta actuación forma parte del Plan de Vivienda de Adeje, coordinado por la Alcaldía que preside José Miguel Rodríguez Fraga y desarrollado junto a la EMSA. El objetivo es alcanzar, en los próximos seis años, un total de 200 viviendas asequibles mediante nuevas cesiones de suelo que ya se encuentran en estudio.