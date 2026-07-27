Adeje activa una nueva ‘ciudad’ en el casco con casas para 2.800 habitantes

Adeje pone en marcha una nueva ‘ciudad’ en su casco urbano. El Ayuntamiento inicia los trámites para urbanizar dos planes parciales: El Calvario y Adeje 2020. Suman 142.441 metros cuadrados, una extensión equivalente a 30 campos de fútbol. Se encuentra uno pegado al otro, una amplia franja que linda en la parte superior con el parking de la Casa Fuerte y en la parte inferior con el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje. En plena crisis habitacional, es una de las actuaciones residenciales más importantes de Tenerife en un municipio de 50.000 habitantes: prevé camas para alrededor de 2.800 personas, una parte destinada a vivienda de protección oficial (VPO).

Los planes parciales de esta gran superficie de suelo –urbanizable, sectorizada y ordenada por los instrumentos municipales de planificación urbanística– están en diferentes fases de desarrollo pero acaban de dar avances decisivos para su activación. El más adelantado es el Plan Parcial de El Calvario, antes denominado como El Galeón, un total de 53.636 metros cuadrados residenciales y dotacionales.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), mediante un anuncio del Ayuntamiento de Adeje, formaliza la admisión a trámite de esta iniciativa urbanística con el nombre técnico de Sector SO-22 El Galeón y abre el plazo de exposición pública de las bases de actuación y los estatutos de la junta de compensación, es decir, inicia el proceso para crear la entidad de gestión con personalidad jurídica propia, integrada por los propietarios de los terrenos, que definirá las edificaciones y las dotaciones públicas que tendrán que construirse como contrapartida a los derechos de explotación urbanística de la parte privada.

El Plan Parcial de El Calvario prevé viviendas de tipología ciudad jardín –residenciales colectivas (edificios) y unifamiliares (adosados, chalés) de baja o media densidad– que caracterizan el área residencial de El Galeón para alrededor de mil personas. No incluye viviendas de protección oficial porque, como explica Manuel Luis Méndez, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio de Adeje, fue aprobado con el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio de 2008, en un momento en el que ninguna normativa exigía que los planes parciales incluyeran un tanto por ciento para VPO.

También incluye pequeños centros comerciales o locales de servicios para abastecer a la urbanización. La junta de compensación, cuyo proceso de constitución comienza ahora, deberá ceder de forma obligatoria espacios para sistemas generales y espacios libres públicos. De hecho, en su entorno directo, el Ayuntamiento proyecta iniciativas de gran envergadura como un bosque termófilo de 35.000 metros cuadrados. Además, al tratarse de un sector calificado por el PGO con un uso global de tipo residencial y comercial, no hay previstas camas turísticas, que en Adeje se concentran en la costa.

Una vez se cree el órgano de representación y gestión de los propietarios, habrá que diseñar la urbanización –reorganizar las fincas originales, definir cuáles serán las parcelas edificables definitivas y determinar cuáles se cederán al Ayuntamiento para calles y parques– y redactar los planes técnicos de los servicios básicos –asfaltado, alumbrado, alcantarillado, redes de agua y telecomunicaciones–. Luego vendrán los movimientos de tierra, la construcción de las infraestructuras de las vías interiores y la fase final de construcción de los edificios residenciales y dotaciones públicas.

El plan con más superficie

El mayor de estos planes parciales residenciales se encuentra justo encima de El Calvario. Es el denominado Adeje 2020 –denominación técnica por el año en el que fue aprobado–, 88.805 metros cuadrados en los que sí está previsto que una parte –el 40% en concreto– se destine a viviendas de protección oficial, con precios más asequibles. También ha experimentado un avance decisivo para sea una realidad en los próximos años. El Órgano Ambiental del Ayuntamiento de Adeje acaba de aprobar el inicio del trámite de información pública mediante la publicación del documento ambiental en el Boletín Oficial de la Provincia durante un periodo de 45 días hábiles, en el que vecinos y particulares podrán presentar las alegaciones que consideren.

Bajo la tutela municipal

Según los datos técnicos del plan que comienza a tramitarse, la densidad de población rondaría las 1.800 personas. En este caso, a diferencia de El Calvario, será el Ayuntamiento el que tutele el proceso de configuración urbanística, al descartarse la figura de la junta de compensación pues los terrenos están mucho más repartidos.

Ambos proyectos no solo supondrán un gran impulso a la construcción de nueva vivienda, en un momento en el que la crisis habitacional es el problema que más preocupa a los canarios y se hace sentir de forma especial en los municipios del sur de la Isla. Manuel Luis Méndez precisa que también supondrá una mejora sustancial en la movilidad de la trama urbana del casco, situado en las medianías de Adeje, y mayores dotaciones públicas. «Hay pocas bolsas de suelo declaradas urbanizables y ya ordenadas en Tenerife como estas», apunta el responsable del área urbanística del Consistorio adejero.

Tampoco se permitirán camas turísticas en Adeje 2020. «Calculamos que a partir de los pasos dados en ambos planes queda un recorrido de entre dos y cuatro años para que se vean las primeras actuaciones», especifica el edil, que subraya que estos y otros proyectos de construcción de viviendas colocan a Adeje a la cabeza de la creación de camas residenciales en la Isla.