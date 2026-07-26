Tradición y folclore canario llenan las calles de La Esperanza en el Baile de Magos

Las mantas esperanceras, los trajes tradicionales, las parrandas y los platos de la gastronomía canaria volvieron a adueñarse de las calles de La Esperanza. La plaza del Adelantado, la plaza del Ayuntamiento de El Rosario y la calle Pedro Juan García Hernández se transformaron durante la noche de este sábado en un gran espacio de convivencia con motivo del Baile de Magos ‘La manta esperancera’, una de las citas más multitudinarias de las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza.

Miles de personas participaron en una celebración marcada por el ambiente familiar, el folclore y el apego a las costumbres populares. Las casi doscientas mesas distribuidas por el recinto se llenaron de familias y grupos de amigos dispuestos a compartir comida, música y conversación durante una velada que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

El público acudió con la indumentaria tradicional requerida para participar en un baile que ha logrado consolidarse como una de las principales referencias del calendario festivo de El Rosario. Entre mantas, sombreros, chalecos, faldas y delantales, los asistentes compusieron una estampa en la que convivieron distintas generaciones y maneras de conservar y transmitir las tradiciones de Canarias.

La gastronomía como eje central

La gastronomía ocupó también un lugar central. Sobre las mesas aparecieron papas arrugadas, carnes, quesos, tortillas, gofio, dulces y otras preparaciones elaboradas para compartir. El baile volvió a demostrar así que su atractivo va mucho más allá del programa musical y reside también en la posibilidad de reunirse alrededor de una mesa y recuperar una forma de celebración profundamente ligada a la identidad de los pueblos.

La música acompañó al público durante toda la noche desde los distintos escenarios habilitados para la ocasión. Participaron la Agrupación Folclórica Amigos de La Esperanza, la Asociación Folclórica y Cultural Idayra, las parrandas Bentahod y El Golpito y la solista Zuleyma Medina. A ellas se sumaron las orquestas Los Ideales, Tropín, Columbia de Barranco Hondo y Maquinaria Band, encargadas de prolongar el baile y mantener el ambiente festivo.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, compartió la celebración con los asistentes acompañado por miembros de la Corporación municipal. También participaron los representantes de las fiestas, proclamados apenas unas horas antes: la Romera Sénior, Virginia Rivero, y la Romera y el Romero Mayor, Lyria Hernández y Diego Ramos, junto con sus respectivas cortes de honor.

Escolástico Gil, en el centro, junto a la Romera y el Romero Mayor de las Fiestas de La Esperanza / E.D.

Su presencia permitió enlazar el Baile de Magos con la gala celebrada la noche anterior en la plaza del Adelantado. Aquel acto, otro de los encuentros más emblemáticos del programa festivo, reunió a centenares de personas y estuvo dedicado en esta edición a La Gomera, cuya música, cultura y patrimonio etnográfico protagonizaron buena parte del espectáculo.

Los elegidos en 2026

Lyria Hernández, representante de Camino Azocas y patrocinada por Atlántico Autocentros, fue proclamada Romera Mayor. Diego Ramos, de Majada las Vacas y patrocinado por Dorajero SL, recibió el título de Romero Mayor. Ambos fueron elegidos en un certamen que hizo reír, emocionar y bailar y que contó como invitado de honor con el presidente del Cabildo de La Gomera y diputado autonómico, Casimiro Curbelo.

La apertura de la gala corrió a cargo de componentes del Club Batistana Tenerife, que protagonizaron un vistoso número musical acompañado por la recreación de la tradicional ofrenda del Ramo de Arure. A partir de ese momento, la plaza se llenó de sonidos, imágenes y referencias vinculadas a la isla colombina.

Chácaras y tambores en honor a La Gomera

Las chácaras y los tambores tuvieron un peso destacado, al igual que el lenguaje silbado, una de las manifestaciones culturales más representativas de La Gomera. El espectáculo contó con las actuaciones de la Asociación Cultural Silbo Gomero, Coros y Danzas de La Gomera y la agrupación Ramo de Arure, que trasladaron hasta La Esperanza una muestra del patrimonio musical y folclórico de la Isla.

La gala reservó además uno de sus momentos más celebrados para recordar a las históricas orquestas gomeras. Una actuación concebida a modo de reunión de grandes músicos recuperó el espíritu y las canciones de formaciones como Los Bajip, Gomeray, Rokecan, Los Chávez y Wamampy, grupos que durante décadas pusieron música a las verbenas y celebraciones populares dentro y fuera de La Gomera.

La humorista palmera Petite Lorena aportó el contrapunto cómico a una noche en la que hubo espacio para el folclore, el recuerdo, la música popular y la emoción. La conducción del acto corrió a cargo de los periodistas Puchi Méndez y Lorenzo de Vera, mientras que la empresa Egatesa volvió a patrocinar la celebración.

Antes de la proclamación de los nuevos representantes, todos los aspirantes fueron distinguidos como damas y caballeros de honor. En este reconocimiento participaron la primera teniente de alcalde, Fátima Gutiérrez, y el concejal de Fiestas, Yeray Gutiérrez, quienes destacaron el compromiso, la ilusión y la implicación de las candidatas y los candidatos.

Entrega de las varas simbólicas

Posteriormente llegó uno de los momentos más simbólicos de la gala. La Romera y el Romero Mayor salientes, Luana Isabel Peixoto y Alfredo Rocío, entregaron las varas que representan ambos títulos y dieron paso al relevo de quienes ejercerán como representantes de las Fiestas de La Esperanza durante el próximo año.

La edición de 2026 recuperó, dos años después, la presencia de candidatos masculinos junto a las aspirantes femeninas. La participación conjunta consolidó el modelo inclusivo implantado años atrás, cuando se abrió la posibilidad de optar también al título de Romero Mayor, y reforzó el carácter representativo de una celebración en la que hombres y mujeres comparten protagonismo.

El alcalde de El Rosario fue el encargado de imponer las bandas acreditativas a los nuevos representantes de las fiestas. Junto a Escolástico Gil y Casimiro Curbelo asistieron la presidenta de la Federación Canaria de Municipios y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; diputados de la Agrupación Socialista Gomera; la alcaldesa de Agulo, Rosa María Chinea, y el alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, entre otras autoridades.

Intercambio institucional con la Isla Colombina

Uno de los episodios más emotivos de la noche fue el intercambio de presentes institucionales entre El Rosario y La Gomera. Escolástico Gil entregó a Casimiro Curbelo una tradicional manta esperancera como símbolo del hermanamiento y de los vínculos entre ambos territorios. El mandatario gomero correspondió con un cuadro institucional destinado al primer edil rosariero.

La Asociación del Ramo de Arure y el alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, también hicieron entrega de sendos presentes al alcalde de El Rosario. Los gestos reforzaron el carácter de una gala concebida no solo como un espectáculo festivo, sino también como una ocasión para estrechar los lazos históricos, culturales e institucionales entre ambos territorios.

Días de tradiciones

La elección de Lyria Hernández y Diego Ramos abrió así un fin de semana en el que la tradición desempeñó un papel protagonista. El homenaje a La Gomera de la noche del viernes encontró continuidad el sábado en un Baile de Magos en el que tampoco faltaron las chácaras, los tambores, las agrupaciones folclóricas y las músicas populares.

La dedicatoria a la isla colombina adquirió, además, un significado especial dentro del programa de las fiestas, al coincidir con la conmemoración del cincuenta aniversario de la Romería de La Esperanza que tendrá lugar el próximo domingo 2 de agosto. La presencia de representantes institucionales y culturales gomeros sirvió para subrayar una relación construida a través de las costumbres compartidas, la música y la identidad canaria.

Noches de festividad

Durante dos noches consecutivas, el casco de La Esperanza se convirtió en un escenario abierto a las distintas expresiones de la cultura popular del Archipiélago. Primero, con una gala de marcado sabor gomero y la proclamación de los representantes de las fiestas; después, con miles de personas reunidas alrededor de las mesas del Baile de Magos ‘La manta esperancera’. Las jornadas de tradición culminaron la tarde de este domingo con el encuentro de cantadores,

La elevada participación confirmó el arraigo de dos actos que, con formatos diferentes, comparten un mismo objetivo: mantener vivas las costumbres, transmitirlas a las nuevas generaciones y convertirlas en un espacio de encuentro. La Esperanza volvió a vestirse de tradición para demostrar que el folclore no es únicamente un recuerdo del pasado, sino una forma plenamente vigente de celebrar, convivir y reconocerse como comunidad.