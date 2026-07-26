El tiempo en Tenerife este domingo: así amanece la isla con nubes en el norte, posible llovizna y hasta 30 grados

Tenerife comienza este domingo con un ambiente más nuboso en la vertiente norte, donde no se descarta que durante la madrugada se hayan registrado lloviznas débiles y ocasionales en las medianías del nordeste. A medida que avance la mañana, los claros irán ganando terreno, mientras el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas apenas experimentarán cambios en buena parte de la isla, aunque descenderán ligeramente en las cumbres, las medianías y algunas zonas bajas orientadas al sur. Aun así, el calor seguirá siendo protagonista en varios municipios, ya que la Aemet no descarta que se alcancen los 30 grados en Candelaria y en otras zonas bajas del valle de Güímar.

La Aemet mantiene el alisio fuerte en varias zonas de Tenerife

El viento seguirá marcando la jornada. El alisio soplará con intervalos de fuerte en la franja costera del sureste y en el extremo noroeste de la isla, donde podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes. En el suroeste predominarán las brisas, mientras que en las cotas altas del Teide continuará un viento flojo a moderado del suroeste.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 29 de máxima, en una jornada estable en la capital.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

En el conjunto del archipiélago continuará el predominio de la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna llovizna de madrugada en medianías de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. Durante las horas centrales se abrirán claros, mientras que el resto del territorio permanecerá poco nuboso o despejado.

La ligera calima en altura que afecta a las islas orientales tenderá a retirarse a lo largo del día. En Gran Canaria todavía podrían alcanzarse 30 grados en zonas bajas del sureste, mientras que en Fuerteventura no se descarta esa misma temperatura en el sureste de la isla.

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En el mar continuará el fuerte alisio, con viento del nordeste de fuerza 5 a 6, aumentando puntualmente a fuerza 7 en el sureste. Habrá fuerte marejada, con áreas de mar gruesa y mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.