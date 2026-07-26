Tenerife, segundo territorio del país donde más crecen las oportunidades laborales

Tenerife se convierte en el segundo territorio de España donde más crecen las oportunidades laborales. Según un informe elaborado por LinkedIn, la mayor red profesional del mundo, la apuesta por la diversificación económica de la Isla funciona. Aunque el estudio analiza áreas metropolitanas y grandes núcleos de población, en el caso de Canarias toma como referencia a la isla de Tenerife, que ocupa la segunda posición del ranking nacional, únicamente por detrás de Alicante. Supera a otros territorios como Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Bilbao o Palma.

La clasificación de LinkedIn no mide únicamente el número de empleos creados, sino que combina distintos indicadores que reflejan la fortaleza del mercado laboral tinerfeño. Entre ellos figuran el crecimiento de la contratación, la demanda de empleo, la capacidad para atraer profesionales y el desarrollo de sectores con elevado potencial de generación de puestos de trabajo. Bajo estos parámetros, Tenerife se sitúa como uno de los territorios españoles con mayor proyección para quienes buscan nuevas oportunidades profesionales.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que desmonta la idea de que la economía insular depende exclusivamente del turismo. LinkedIn destaca que el crecimiento del empleo se está apoyando cada vez más en actividades vinculadas al conocimiento, la innovación, la digitalización y los servicios profesionales, consolidando una estructura más diversificada y resiliente.

Entre los sectores que registran un mayor crecimiento destacan la enseñanza superior, la consultoría empresarial, los servicios tecnológicos, la ingeniería, la investigación y las actividades relacionadas con la transformación digital, ámbitos que están generando una creciente demanda de perfiles cualificados.

El estudio identifica además a algunos de los principales empleadores que están contribuyendo a este dinamismo. Entre ellos figuran la Universidad de La Laguna (ULL), el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y la multinacional tecnológica Atos, considerada una de las compañías con mayor peso en el desarrollo del empleo cualificado en la Isla.

Precisamente, Atos representa uno de los mejores ejemplos del cambio que está experimentando el tejido productivo tinerfeño. La empresa, especializada en transformación digital, ciberseguridad, computación en la nube, inteligencia artificial y servicios tecnológicos avanzados, lleva justo 25 años implantada en Tenerife y ha convertido su centro de Santa Cruz en uno de los principales polos tecnológicos del grupo.

Desde su Global Delivery Center, la multinacional presta servicios tecnológicos a más de 120 clientes de todo el mundo y genera alrededor de un millar de empleos altamente cualificados. Además, participa en proyectos para administraciones públicas como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y numerosos ayuntamientos, reforzando el papel de la Isla como un enclave estratégico para la economía digital.

Los datos macroeconómicos también explican la posición alcanzada por Tenerife. La isla cerró 2025 con un récord histórico de 443.450 personas ocupadas, mientras que la tasa de paro descendió hasta el 12,6%, uno de los mejores registros de los últimos años. Paralelamente, recibió 6,4 millones de turistas extranjeros, cifras que consolidan el peso del turismo como principal actividad económica, aunque el informe subraya que el empleo ya no depende únicamente de este sector.

De hecho, otros ámbitos económicos muestran un comportamiento especialmente positivo. La construcción incrementó el empleo un 5,5 % en el último año, la industria creció un 3,1 %, mientras que las actividades vinculadas a las tecnologías de la información mantienen una evolución al alza gracias a la llegada de nuevas empresas y a la ampliación de las ya implantadas.

El informe también analiza las nuevas formas de organización del trabajo. Según LinkedIn, el 79% de las ofertas de empleo publicadas para Tenerife corresponden a modelos de trabajo híbridos, que combinan la presencialidad con el teletrabajo. Por el contrario, solo el 0,2% de las vacantes ofertadas son completamente remotas, lo que confirma que las empresas siguen apostando por modelos flexibles, pero con una importante presencia física en los centros de trabajo. Otro de los indicadores valorados por la plataforma es la capacidad de Tenerife para atraer talento. El crecimiento de empresas tecnológicas, centros de investigación, universidades y servicios avanzados está favoreciendo la llegada de profesionales especializados procedentes de otros territorios, al tiempo que abre nuevas posibilidades para que los jóvenes formados en la isla puedan desarrollar su carrera profesional sin necesidad de emigrar.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valora este reconocimiento como la «confirmación» de que las políticas de diversificación económica «comienzan a dar resultados». A su juicio, la presencia de Tenerife en la segunda posición del ranking demuestra que «la Isla se está consolidando como un territorio atractivo para la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo de calidad».

Estrategia insular

En la misma línea, el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, destacó que los resultados del estudio coinciden con la estrategia impulsada por la Corporación insular para fortalecer sectores intensivos en conocimiento. Entre las actuaciones desarrolladas citó el impulso al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, el apoyo a la Universidad de La Laguna, los programas de doctorados industriales, las iniciativas para atraer empresas innovadoras y los proyectos dirigidos a retener el talento local en organismos científicos como el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Granadilla de Abona (ITER). Además, la Isla ha mejorado sus conexiones en telecomunicaciones y posee sistemas de computación de primer nivel internacional, como los superordenadores Teide y Anaga instalados en el propio ITER.

Para el responsable insular, el objetivo es que cada vez más jóvenes puedan encontrar en Tenerife oportunidades profesionales acordes a su formación, evitando que deban abandonar la Isla para desarrollar su carrera.

La clasificación de LinkedIn confirma así el cambio de tendencia que experimenta la economía tinerfeña. Más allá del peso del turismo, la isla comienza a consolidarse como un referente nacional en tecnología, innovación, investigación, consultoría y servicios avanzados, sectores que están impulsando un mercado laboral más diversificado, competitivo y capaz de generar empleo cualificado.

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Con esta segunda posición en la clasificación nacional de territorios donde más crecen las oportunidades laborales, Tenerife refuerza su papel como uno de los principales focos emergentes de empleo de España y consolida una evolución que apunta hacia un modelo económico cada vez más innovador y basado en el conocimiento. n