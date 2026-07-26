Encuentro
La 'Minimanía' llena La Esperanza de cientos de aficionados a uno de los vehículos más atractivos de la historia
La plaza del Ayuntamiento de El Rosario acoge la decimotercera concentración de estos icónicos coches llegados desde cuatro islas
La plaza del Ayuntamiento de El Rosario se convirtió este domingo en un aparcamiento fuera de lo común. Allí donde habitualmente se cruzan vecinos y visitantes apareció una hilera de pequeños vehículos de colores vivos, techos a contraste, cromados relucientes y carrocerías que conservaron intacto el espíritu de otra época. La XIII Exposición de Minis Clásicos Virgen de Nuestra Señora de La Esperanza reunió a casi un centenar de estos coches icónicos llegados desde varias islas.
La mayoría procedía de distintos municipios de Tenerife, aunque también desembarcaron vehículos de Gran Canaria, La Gomera y Lanzarote. Había minis de diferentes épocas y formatos: cupés, familiares, furgonetas, modelos personalizados y unidades restauradas hasta el último detalle. Algunos rozan e incluso superan ya el medio siglo de antigüedad y pueden considerarse auténticas piezas de museo.
La concentración, organizada por el club MiniManía Tenerife y el área de Fiestas del Ayuntamiento de El Rosario, cumplió trece ediciones convertida en una de las grandes citas regionales para los aficionados a este pequeño automóvil británico. Lo que comenzó como un encuentro entre propietarios terminó por integrarse en el programa de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Esperanza y volvió a atraer a visitantes de todas las edades.
La mirada al pasado no se limitó a los coches. La organización animó a los participantes a vestir a la moda de los años sesenta, la década dorada del Mini. Pantalones de campana, vestidos geométricos, gafas grandes y prendas de colores se mezclaron con los vehículos para completar una escena de estética retro en pleno centro de La Esperanza.
Algunos de los vehículos expuestos suoeran el medio siglo de antigüedad y han sido restaurados por sus propietarios hasta el último detalle
El espectáculo comenzó antes incluso de que los motores se detuvieran. Los minis fueron llegando y ocuparon poco a poco una plaza teñida de rojo, azul, amarillo, verde, blanco y negro. Incluso algunos tuvieron que aparcar fuera del perímetro. Una vez alineados, comenzó el paseo de los curiosos entre carrocerías diminutas, interiores cuidados con mimo y detalles originales que habían sobrevivido al paso de las décadas.
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