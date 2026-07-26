Conato de incendio en Tenerife: arde un solar abandonado cerca de viviendas en Candelaria y provoca una gran columna de humo

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han logrado dar por perimetrado un conato de incendio declarado en un solar de propiedad privada en la isla, situado concretamente en la trasera de la subida a la calle Guanches Virgen de Candelaria. La columna de humo pudo verse desde varios kilómetros.

La alta densidad de carga inflamable presente en el terreno, donde se acumulaban grandes cantidades de restos de poda, neumáticos, muebles y otros enseres abandonados, facilitó la rápida expansión del fuego y la generación de una densa columna de humo.

Parte de la zona quemada en Candelaria / E. D.

Evacuación y confinamiento preventivo de las viviendas

Los primeros en personarse en el lugar del incidente fueron los voluntarios de Protección Civil, agentes de la Policía Local y personal de la concejalía de Obras y Servicios a bordo del camión cisterna municipal.

Evaluación e intervención inicial: el despliegue municipal aseguró el perímetro y comenzó a verter agua para frenar el avance del fuego hacia las casas.

el despliegue municipal aseguró el perímetro y comenzó a verter agua para frenar el avance del fuego hacia las casas. Protección a los vecinos: ante la toxicidad del humo y la proximidad de los inmuebles, las fuerzas de seguridad ordenaron el confinamiento preventivo de los residentes de las viviendas contiguas.

Los bomberos trabajando sobre el incendio / E. D.

Dispositivo de seguridad y prevención sanitaria en Tenerife

Para asegurar la zona y prevenir contingencias en la isla, hasta la calle Guanches se desplazaron también patrullas de la Guardia Civil, que colaboraron en la regulación de los accesos y la recogida de datos.

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Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) mantuvo desplegada una ambulancia de forma preventiva en el lugar del suceso, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos ni intoxicados por inhalación de humo.