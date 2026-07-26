Cazas, helicópteros Bhelma VI y drones policiales, protagonistas en el norte de Tenerife

El Puerto de la Cruz celebró este domingo, 26 de julio de 2026, la XXX edición del Festival Internacional de Aeromodelismo y Aeronáutica, enmarcado dentro de las Fiestas de Julio del municipio del norte de Tenerife. La explanada del puerto, junto a la emblemática batería de Santa Bárbara, sirvió de escenario para un multitudinario despliegue de naves militares, vehículos de emergencia y actividades divulgativas.

El alcalde portuense, Leopoldo Afonso, destacó la capacidad de la cita para combinar la tradición con la modernidad, subrayando su enorme valor educativo para acercar las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad a la ciudadanía tinerfeña.

Exhibición aérea y medios desplegados

Cientos de personas disfrutaron a lo largo de la jornada de una completa agenda de demostraciones tácticas y exhibiciones en vivo:

Pasos de los cazas de combate: El momento cumbre corrió a cargo de las aeronaves del Ala 46 del Ejército del Aire y del Espacio, cuyos Eurofighter realizaron hasta cuatro pasadas sobre la costa del municipio.

El momento cumbre corrió a cargo de las aeronaves del del Ejército del Aire y del Espacio, cuyos Eurofighter realizaron hasta cuatro pasadas sobre la costa del municipio. Muestra de helicópteros: Destacó el aterrizaje y exposición del modelo Bhelma VI en la explanada del muelle, junto a helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

Destacó el aterrizaje y exposición del modelo en la explanada del muelle, junto a helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. Exposición e interacción: Los asistentes pudieron fotografiarse con vehículos terrestres, probar simuladores de vuelo y contemplar de cerca el armamento real y el equipamiento militar.

Un legado histórico iniciado en 1913

Esta conmemoración hunde sus raíces más de un siglo atrás, cuando en 1913 el pionero aviador francés Maurice Poument sobrevoló la zona del barranco de San Felipe en una de las primeras exhibiciones aeronáuticas registradas en Canarias. El hito se repitió en 1914 de la mano de Lucien Demazel, sembrando la afición en la isla hasta que en 1981 un grupo de jóvenes locales integró formalmente el aeromodelismo en las fiestas patronales.

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A lo largo de sus tres décadas de historia reciente, el certamen ha contado con la presencia de personalidades de la astronáutica como Pedro Duque, escuadronajes como la Patrulla Águila y referentes en el sector del radiocontrol como Juan Cerdán o el especialista Ferman.