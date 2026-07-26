El alisio no da tregua este lunes en Tenerife: rachas muy fuertes de viento y fuerte marejada mar adentro

El arranque de semana en el archipiélago canario estará marcado por el predominio del alisio, que soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes expuestas, especialmente de madrugada. En el mar se espera viento del noreste de fuerza 4 a 5, arreciando a 6 mar adentro en las costas noroeste y sureste, con aumento a fuerte marejada y mar de fondo del nordeste de uno a dos metros.

En cuanto al estado de los cielos, predominara la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve por debajo de los 900-1000 metros, con probabilidad de lloviznas débiles en medianías durante la madrugada. La calima ligera en niveles altos presente en Lanzarote y Fuerteventura tenderá a retirarse por completo, dando paso a cielos poco nubosos o despejados en el resto del territorio. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, alcanzando su techo en Tenerife con 30 ºC de máxima.

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