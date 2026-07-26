El alisio no da tregua este lunes en Tenerife: rachas muy fuertes de viento y fuerte marejada mar adentro
Los vientos del nordeste mantendrán el protagonismo en el inicio de semana, aunque irán perdiendo fuerza con el paso de las horas
El arranque de semana en el archipiélago canario estará marcado por el predominio del alisio, que soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes expuestas, especialmente de madrugada. En el mar se espera viento del noreste de fuerza 4 a 5, arreciando a 6 mar adentro en las costas noroeste y sureste, con aumento a fuerte marejada y mar de fondo del nordeste de uno a dos metros.
En cuanto al estado de los cielos, predominara la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve por debajo de los 900-1000 metros, con probabilidad de lloviznas débiles en medianías durante la madrugada. La calima ligera en niveles altos presente en Lanzarote y Fuerteventura tenderá a retirarse por completo, dando paso a cielos poco nubosos o despejados en el resto del territorio. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, alcanzando su techo en Tenerife con 30 ºC de máxima.
Predicción meteorológica isla por isla para este lunes
- Tenerife (Santa Cruz: 23 ºC / 30 ºC): Nubes al norte con apertura de claros en horas centrales. Temperaturas estables rondando los 30 ºC en la capital. Alisio fuerte en el litoral sureste y extremo noroeste.
- La Gomera (San Sebastián: 23 ºC / 28 ºC): Intervalos nubosos al norte con lloviznas de madrugada en medianías. Alisio intenso en vertientes este y noroeste durante las primeras horas del día.
- La Palma (Santa Cruz: 21 ºC / 26 ºC): Nubosidad abundante en el norte y este con probables lloviznas matinales. Viento de alisio fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste.
- El Hierro (Valverde: 18 ºC / 25 ºC): Cielos poco nubosos con intervalos en el norte. Rachas ocasionalmente muy fuertes de viento en el este y extremo noroeste, sobre todo de madrugada.
- Lanzarote (Arrecife: 21 ºC / 28 ºC): Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte de madrugada y al anochecer. La calima se retira. Alisio fuerte en el interior y sur, perdiendo intensidad a lo largo del día.
- Fuerteventura (Puerto del Rosario: 20 ºC / 27 ºC): Cielos despejados con algunos intervalos en el oeste. Retirada progresiva del polvo en suspensión y viento fuerte de madrugada en Jandía que iría amainando.
- Gran Canaria (Las Palmas: 23 ºC / 26 ºC): Cielos nubosos al norte por debajo de los 1.000 metros con posibles lloviznas en medianías al amanecer y claros a mediodía. Viento fuerte en el sureste y noroeste.
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