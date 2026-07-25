Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
Un hombre de 62 años ha perdido la vida este sábado tras sufrir una grave caída en la autopista del sur de Tenerife cuando circulaba en dirección a la capital
Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un motorista de 62 años a primera hora de la tarde de este sábado, 25 de julio de 2026, en el municipio tinerfeño de Adeje.
El suceso se produjo a las 14:23 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió un aviso alertando de la salida de vía de una motocicleta a la altura del kilómetro 78 de la autopista TF-1, en sentido norte.
RCP de emergencia sobre el asfalto
Tras el impacto, el conductor de la moto quedó tendido sobre la vía en parada cardiorrespiratoria. Un bombero fuera de servicio que transitaba por la zona inició de inmediato las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo las indicaciones por teleasistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Poco después, los recursos sanitarios movilizados por el 112 —una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico— continuaron en el lugar con las técnicas avanzadas de reanimación. Sin embargo, debido a los múltiples traumatismos de extrema gravedad que presentaba la víctima, los sanitarios no pudieron revertir la parada y confirmaron su fallecimiento en el propio lugar de los hechos.
Retenciones y regulación del tráfico
Hasta la zona del accidente se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil, quienes procedieron a regular el tráfico en ese tramo de la TF-1 e instruyeron las correspondientes diligencias para esclarecer las causas del siniestro.
Por su parte, el personal del Servicio de Carreteras se encargó de la señalización del área afectada para evitar nuevos percances y procedió a la limpieza del asfalto para restablecer la normalidad en la vía.
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