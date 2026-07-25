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Tenerife moviliza un millón de euros en ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela

El Cabildo impulsa una modificación de crédito para canalizar asistencia sanitaria, suministros básicos y apoyo logístico a través de siete entidades sociales, tras el terremoto que ha agravado la crisis humanitaria del país”

Imagen de la destrucción en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio

Imagen de la destrucción en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio / E.D.

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, destinará un millón de euros a una ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el reciente terremoto, que agravó aún más la crisis económica y social que atraviesa el país tan relacionado con Canarias. Para ello, la Corporación insular tramita una modificación de crédito que permitirá conceder subvenciones directas a entidades con experiencia sobre el terreno, garantizando una respuesta rápida y eficaz, avanzá el vicepresidente Lope Afonso.

La ayuda financiará asistencia sanitaria, medicamentos, productos de primera necesidad y los gastos logísticos necesarios para el transporte y distribución de los recursos. Inicialmente, el reparto de los fondos se realizará entre Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Tenerife, Bosco Global, la Asociación Unión Canaria de Venezuela, la Federación de Entidades Canarias en Venezuela (Fecave), Fundación España Salud y el Hogar Canario Venezolano, si bien la distribución podrá adaptarse en función de la evolución de la emergencia y de las capacidades operativas de las entidades colaboradoras.

"No podemos permanecer indiferentes al sufrimiento"

Lope Afonso destaca que "Tenerife mantiene un vínculo histórico, humano y emocional con Venezuela que hoy nos interpela de una manera especial. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de miles de personas y, por ello, actuamos con responsabilidad y solidaridad para hacer llegar ayuda urgente allí donde más se necesita".

Vista de edificios derruídos por los sismos del pasado 24 de junio en Venezuela

Vista de edificios derruídos por los sismos del pasado 24 de junio en Venezuela / E.D.

El también consejero insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales añade que "esta respuesta extraordinaria refleja el compromiso del Cabildo de Tenerife con la cooperación internacional y con la amplia comunidad canario-venezolana. Queremos que la ayuda llegue con rapidez y eficacia, de la mano de organizaciones que conocen la realidad del país y cuentan con capacidad para intervenir sobre el terreno".

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La iniciativa da cumplimiento al compromiso expresado por el Pleno del Cabildo de Tenerife de colaborar, en coordinación con las administraciones públicas y las organizaciones sociales, en las acciones de ayuda humanitaria dirigidas a la población venezolana afectada por esta situación de emergencia.

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