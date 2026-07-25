Tenerife afronta este sábado una jornada de viento fuerte y hasta 29 grados, con rachas muy fuertes en varias zonas

Tenerife afronta este sábado una jornada marcada por el alisio, que soplará con intervalos de fuerte y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en varios puntos de la isla. La situación será especialmente notable en la vertiente sureste, el extremo noroeste y la fachada sur del área metropolitana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con intervalos nubosos en el norte de Tenerife, con cielos más cubiertos a primeras y últimas horas del día. Además, no se descartan lloviznas débiles en medianías del noreste durante la madrugada.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas descenderán en el interior, aunque se mantendrán sin grandes cambios en las zonas bajas y en el noreste. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 24 grados y una máxima de 29.

El viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, el extremo noroeste y la fachada sur del área metropolitana, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. En el suroeste predominarán las brisas.

Aviso por mala mar

El estado del mar será uno de los elementos más destacados de la jornada. El viento del nordeste soplará con fuerza 5 o 6 y podrá arreciar hasta fuerza 7 en algunos puntos de las costas y en los canales entre islas.

La Aemet mantiene además el aviso amarillo por mala mar en la provincia occidental y Gran Canaria. Se esperan condiciones de marejada o fuerte marejada, que podrán aumentar localmente a mar gruesa, además de mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros.

El tiempo en el resto de Canarias

En Gran Canaria, los intervalos nubosos dominarán el norte, con posibles lloviznas en medianías durante la madrugada. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajarán en el interior, aunque todavía se podrán superar los 30 grados en medianías del sureste y oeste. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 23 y 26 grados.

La Gomera tendrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto. El viento será fuerte en las vertientes este y noroeste, con rachas que podrán superar localmente los 80 km/h. San Sebastián de La Gomera alcanzará los 27 grados.

En La Palma, los intervalos nubosos se concentrarán principalmente en el norte y este, con posibles lloviznas durante la madrugada. Las temperaturas máximas bajarán entre ligeramente y moderadamente, con una máxima de 26 grados en Santa Cruz de La Palma.

El Hierro tendrá cielos poco nubosos con algunos intervalos en el norte. El viento será fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, con una máxima de 19 grados en Valverde.

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En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura mantendrán la presencia de calima ligera en niveles altos. Arrecife alcanzará los 28 grados, mientras que Puerto del Rosario llegará a los 27. El viento será especialmente intenso en las zonas interiores y en el sur de Lanzarote y Fuerteventura, incluida la vertiente sur del macizo de Jandía.