El Retablo de Santiago Apóstol de Santa Cruz de Tenerife recupera su esplendor histórico tras una rehabilitación completa

El Retablo de Santiago Apóstol vuelve a mostrar los colores que lució en la primera mitad del siglo XIX, cuando la capilla de la iglesia de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife quedó definitivamente ligada a la memoria de la Gesta del 25 de Julio y a la consolidación del santo como uno de los copatronos de la capital tinerfeña. El retablo preside la tumba del teniente general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, defensor de la ciudad ante el almirante inglés Horacio Nelson, en la capilla denominada también Santiago Apóstol. Sus restos están ubicados bajo una lápida situada en las inmediaciones del retablo.

El Cabildo de Tenerife culmina la restauración de este retablo del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La intervención ha permitido asegurar su estructura de madera, frenar los procesos de deterioro y recuperar una policromía que había quedado oculta y alterada por actuaciones posteriores y el paso del tiempo.

La obra, realizada hacia 1740 por un autor anónimo perteneciente a la escuela canaria, constituye uno de los principales ejemplos de la retablística insular de su época. Su valor, sin embargo, no reside únicamente en la calidad artística de tallas, molduras y acabados. El retablo ocupa un lugar destacado en la historia sentimental de la capital tinerfeña por su vinculación con los acontecimientos del 25 de julio de 1797 y con el posterior nombramiento de Santiago Apóstol como copatrono de la ciudad. También muy cerca está la lápida del insigne músico Teobaldo Power.

La restauración supone una inversión de 63.970 euros, financiada por el Cabildo dentro de su programa insular de conservación del patrimonio histórico.

Las huellas de más de dos siglos

Antes de intervenir en la obra, el equipo responsable realizó un estudio histórico y material para conocer las distintas transformaciones experimentadas por el retablo. Este análisis permitió identificar varias campañas decorativas y determinar el alcance de los daños acumulados durante más de dos siglos.

La estructura presentaba deformaciones y problemas en sus sistemas de apoyo, además de ataques de termitas y otros insectos que se alimentan de la madera. También se detectaron pérdidas de elementos ornamentales y daños relacionados con antiguas filtraciones de agua.

La capital recupera una de las grandes piezas de su memoria histórica

Los trabajos permitieron consolidar el soporte, eliminar los agentes activos de deterioro y recuperar la estabilidad del conjunto. La intervención se extendió igualmente a las superficies decoradas, con especial atención a la policromía de la primera mitad del siglo XIX.

Esta decoración está formada por marmoleados en tonos grises y azules, acompañados por molduras doradas. Su recuperación ha devuelto al retablo una apariencia más próxima a la que tuvo durante una etapa decisiva para la construcción de la identidad histórica de Santa Cruz.

El nuevo retablo de Santiago Apóstol en la iglesis de La Concepción de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

La actuación ha permitido retirar la repolicromía aplicada en 1944, que había modificado de manera importante la lectura estética del conjunto. Los estudios también identificaron elementos arquitectónicos desaparecidos, aunque se descartó reconstruirlos para no incorporar piezas sin suficiente respaldo documental y preservar la autenticidad de la obra.

Un retablo unido a la Gesta

La relación del retablo con la Gesta del 25 de Julio añade a su valor artístico una dimensión histórica y ciudadana. La capilla de Santiago se convirtió, después de los acontecimientos de 1797, en uno de los espacios religiosos asociados a la memoria de aquella jornada y al reconocimiento del apóstol como copatrono de Santa Cruz.

El conjunto funciona así como una pieza artística, pero también como testimonio de la forma en la que la ciudad ha construido y conservado el recuerdo de su pasado. Sus colores, símbolos y transformaciones permiten recorrer distintas etapas de la historia de la capital y conocer cómo cada generación ha intervenido sobre su patrimonio.

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, destaca que la actuación trasciende la recuperación material de una obra de arte y permite preservar “una parte esencial de la memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife”. De Esteban subraya además que los estudios realizados durante el proceso han ampliado el conocimiento sobre el retablo, sus sucesivas decoraciones y su relación con la historia de la ciudad.

La relación de la obra con la Gesta del 25 de Julio añade a su valor artístico una dimensión histórica y ciudadana

Una de las tallas de la Virgen que componen el retablo / Andrés Gutiérrez

La intervención se desarrolla siguiendo criterios de mínima actuación, reversibilidad y compatibilidad de materiales. Estos principios buscan conservar las partes originales, evitar modificaciones innecesarias y permitir que las actuaciones actuales puedan ser revisadas en el futuro.

Con la conclusión de los trabajos, la iglesia de La Concepción recupera una de sus piezas más representativas y Santa Cruz vuelve a encontrarse con un retablo que forma parte tanto de su patrimonio artístico como de la memoria de la Gesta del 25 de Julio.