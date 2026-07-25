Redes para un sistema eléctrico canario más resiliente y sostenible

Canarias ha experimentado en poco más de una década una de las mayores transformaciones de su sistema eléctrico desde la implantación de la red de transporte en el Archipiélago. Detrás de esa evolución se encuentra Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable de la operación y el transporte de electricidad en España, que desde la adquisición de los activos de transporte en 2011 ha invertido cerca de 1.800 millones de euros en la modernización de las infraestructuras eléctricas de las Islas.

El objetivo ha ido mucho más allá de construir nuevas líneas o subestaciones. La estrategia ha consistido en diseñar una red de transporte capaz de responder a las particularidades de un territorio fragmentado en ocho sistemas eléctricos aislados, reforzando la seguridad del suministro, incrementando la integración de energías renovables y preparando a Canarias para afrontar con garantías la transición energética. Se trata de una transformación estructural que ha permitido adaptar la red a las nuevas necesidades energéticas de la sociedad canaria y crear las bases para un sistema mucho más eficiente, flexible y resiliente.

Quince años después, la disponibilidad de la red supera el 98 %, situando la calidad del suministro eléctrico de Canarias en niveles equiparables e incluso superiores a los de la Península, pese a la complejidad de operar sistemas insulares aislados.

La inversión ha permitido modernizar la red, incorporar nuevas tecnologías y desarrollar proyectos estratégicos como la Central Hidroeléctrica Reversible de Salto de Chira, en Gran Canaria, llamada a impulsar la integración de renovables y abrir el camino a futuras infraestructuras de almacenamiento como la prevista en Güímar, Tenerife.

Toda esta planificación ha dado lugar a una red de transporte mucho más robusta, mallada, digitalizada y flexible, preparada para responder a una demanda creciente y facilitar la incorporación de generación limpia. Porque, en un sistema insular como el canario, la red de transporte constituye mucho más que un conjunto de líneas eléctricas: es la columna vertebral que garantiza el equilibrio entre producción y consumo, hace posible la integración de nuevas tecnologías y asegura la estabilidad del suministro en todo momento.

Los avances ya son visibles en las cifras. La potencia instalada de origen renovable ha pasado del 23 % en 2021 a cerca del 30 % en 2025, porcentaje que alcanza el 32 % si se incorpora el autoconsumo. Paralelamente, la cobertura de la demanda mediante energías renovables también ha crecido desde el 19,9 % hasta el 20,9 %, elevándose al 22,5 % con autoconsumo. Aunque todavía queda recorrido para alcanzar los objetivos marcados por la planificación energética, estos datos evidencian que la inversión en redes constituye un requisito indispensable para seguir avanzando en la descarbonización del sistema eléctrico canario.

La transformación ha llegado a todas las islas. En la provincia oriental, la interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura, junto al nuevo eje de 132 kV y sus subestaciones, ha reforzado la seguridad y calidad del suministro, permitiendo el apoyo mutuo entre ambos sistemas y una mayor integración de energías renovables.

Tecnologías pioneras

Ese corredor eléctrico continúa evolucionando mediante tecnologías pioneras como el compensador síncrono de Jares, en Fuerteventura, o el proyecto ViSync, en Lanzarote, soluciones destinadas a incrementar la estabilidad de la red y dotarla de una mayor flexibilidad operativa ante un escenario con una presencia creciente de generación renovable.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la inversión ha transformado el sistema eléctrico con actuaciones como la interconexión submarina Tenerife-La Gomera, que une ambos sistemas mediante un doble circuito de 66 kV entre Chío y El Palmar. A ello se suman la subestación Buenos Aires 220 kV, el refuerzo del eje de El Rosario y nuevas infraestructuras en el sur de Tenerife para mejorar el suministro e integrar más energías renovables.

La innovación tecnológica es otro de los ejes de esta transformación. Red Eléctrica ha incorporado sistemas de monitorización dinámica de líneas (DLR), que optimizan la capacidad de transporte de la red y favorecen una mayor integración de energías renovables.

En Gran Canaria, las inversiones se centran en reforzar el mallado del sur con actuaciones como Barranco de Tirajana III, la línea Barranco de Tirajana-Santa Águeda y el proyecto de Salto de Chira. En La Palma, una inversión adicional de 20,2 millones permitirá crear un anillo eléctrico de 66 kV mediante el nuevo corredor sur, mejorando la seguridad del suministro y facilitando el desarrollo de nuevas renovables.

Todo ello confirma que la transición energética no depende solo de instalar más generación limpia, sino de disponer de una red de transporte moderna, resiliente e interconectada. Los casi 1.800 millones de euros invertidos por Red Eléctrica desde 2011 constituyen la base sobre la que Canarias construye un sistema eléctrico más seguro, eficiente y sostenible.