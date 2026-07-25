El primer premio de la Lotería Nacional cae en Tenerife

Sábado redondo para la fortuna en las Islas Canarias. El sorteo número 060 de la Lotería Nacional, celebrado este 25 de julio de 2026, ha dejado un reguero de premios repartidos entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado.

El Archipiélago se ha posicionado así como uno de los territorios con mayor fortuna de la jornada al colarse en la lista de ganadores de las dos máximas categorías del juego estatal.

El primer premio sonríe a Granadilla de Abona

El número 75.745, agraciado con el primer premio, fue vendido en diversos puntos de la geografía española, teniendo en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona una de sus paradas clave.

Ubicación del boleto: Calle Calvario, 9 (Granadilla de Abona, Tenerife).

Calle Calvario, 9 (Granadilla de Abona, Tenerife). Otras localidades agraciadas: Vilches (Jaén), Alcorcón (Madrid), El Ejido (Almería), Onda (Castellón) y Tarragona.

El segundo premio deja pellizcos en Las Palmas y Arrecife

La suerte no se detuvo en Tenerife. El número 44.322, correspondiente al segundo premio, volvió a fijar su objetivo en la provincia oriental con consignaciones en dos islas:

Gran Canaria: Validado en el Centro Comercial La Ballena (local T-31), situado en la Carretera General del Norte 112, en Las Palmas de Gran Canaria.

Validado en el Centro Comercial La Ballena (local T-31), situado en la Carretera General del Norte 112, en Las Palmas de Gran Canaria. Lanzarote: Vendido en puntos autorizados de Arrecife.

Este doble impacto reafirma la racha de buena suerte que acompaña a los despachos de lotería del Archipiélago en los sorteos del fin de semana.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Noticias relacionadas

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas