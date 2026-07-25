Luces con imágenes para embellecer el casco histórico de La Laguna

Amplia, tranquila y flanqueada por algunos de los edificios históricos más representativos de La Laguna, la calle San Agustín invita a caminar sin prisas. Considerada en distintas ocasiones como una de las diez más bonitas de España, esta vía de la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias se prepara ahora para mostrar una imagen diferente cuando caiga la noche.

El Ayuntamiento ha iniciado la redacción de un proyecto piloto de iluminación patrimonial que permitirá incorporar luminarias con gobos, un sistema de placas perforadas de metal o cristal que se coloca frente a una fuente de luz para proyectar formas, logotipos o sombras en una superficie sobre el espacio urbano. Las escenas estarán relacionadas con la arquitectura, la historia y los más de cinco siglos de vida de la ciudad.

La intervención busca que el paseo nocturno por San Agustín permita descubrir detalles, personajes, símbolos y relatos que durante el día pueden pasar inadvertidos. La luz dejará así de cumplir una función exclusivamente práctica para convertirse también en una herramienta de divulgación y en una nueva forma de interpretar el patrimonio.

Primer Plan de Gestión de Patrimonio Mundial

La actuación forma parte del bloque de iluminación del primer Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de La Laguna, la hoja de ruta que ordenará durante los próximos años la conservación y el uso sostenible del conjunto histórico. El proyecto se desarrollará con criterios de eficiencia energética, respeto a los inmuebles protegidos y mejora de la seguridad.

La calle San Agustín de noche / E.D.

Las proyecciones no están decididas todavía. La ciudadanía podrá participar en la elección de los contenidos mediante un proceso que comenzará el 30 de julio. La Gerencia de Urbanismo prepara un taller específico y distintas propuestas presenciales y virtuales para recoger opiniones sobre las escenas históricas, figuras o símbolos que deberían aparecer.

Una iniciativa de carácter experimental

La iniciativa tendrá carácter experimental. Antes de consolidarla o extenderla a otras calles del casco histórico, el Ayuntamiento analizará su funcionamiento técnico, su efecto sobre el patrimonio y la aceptación de vecinos y visitantes. Cualquier ampliación dependerá de estas evaluaciones y del resultado de la participación ciudadana.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, definió el proyecto como una manera innovadora y respetuosa de contar la historia de La Laguna durante la noche. Subrayó, además, que la experiencia se desarrollará de forma controlada y con la ciudadanía “en el centro del proceso”.

El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que la iluminación puede mejorar la percepción del conjunto urbano y funcionar como “un lenguaje patrimonial”. A su juicio, el proyecto refleja una nueva forma de gestionar el casco histórico, en la que conservación, movilidad, sostenibilidad y participación forman parte de una misma experiencia urbana.