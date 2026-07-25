III Muestra de Indumentaria Tradicional en Taganana: el Cabildo de Tenerife blinda el saber artesano y las tradiciones
El pueblo anaguense acogió una jornada dedicada a la protección, enseñanza y transmisión intergeneracional del patrimonio textil canario
El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía y el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional, celebró este sábado en Taganana la III Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. La iniciativa busca salvaguardar, formar y difundir los oficios artesanales vinculados a la vestimenta típica del archipiélago.
El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, subrayó durante la apertura del encuentro la importancia de estas acciones para consolidar la identidad cultural:
«Impulsamos estos espacios porque la indumentaria es una seña de identidad fundamental y debemos garantizar que el saber artesano se transmita a las nuevas generaciones con rigor histórico».
Talleres de artesanía y rigor etnográfico
Durante la jornada, especialistas del sector impartieron talleres prácticos y ponencias de divulgación para poner en valor la confección tradicional:
- Talleristas y formación técnica: Actividades centradas en la elaboración de botones artesanales, el trenzado de empleita de palma, el cairel palmero y el patronaje de pañuelos tradicionales.
- Transmisión oral y patrimonio: Espacio de asesoramiento personalizado guiado por Juan de la Cruz, enfocado en el rescate de detalles etnográficos únicos a través del testimonio oral.
- Charlas históricas: Intervenciones de Francisco José Machado sobre la indumentaria local del siglo XX y del historiador Arón Morales, quien abordó los errores más habituales al vestir el traje tradicional.
Cultura popular y dinamización en el Anaga
La muestra, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ofreció un amplio programa festivo y cultural que dinamizó el caserío de Taganana mediante diversas áreas de actividad:
- Certámenes y talleres: Talleres infantiles, concursos de fotografía y certamen de repostería tradicional.
- Actuaciones musicales: Trío formado por Lola Hernández, Danny Martínez y Marco Antonio Luis; Parranda Achi Anaga y Grupo Añate.
- Clausura y homenajes: Homenaje a la Comisión de Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves y broche final a cargo del Grupo Tajaraste.
- Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
- Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
- Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
- Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
- Adiós a pasar la ITV: la DGT confirma que los conductores tinerfeños que tengan estos vehícuslo pueden librarse de la inspección
- Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo