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III Muestra de Indumentaria Tradicional en Taganana: el Cabildo de Tenerife blinda el saber artesano y las tradiciones

El pueblo anaguense acogió una jornada dedicada a la protección, enseñanza y transmisión intergeneracional del patrimonio textil canario

Taganana acoge la III Muestra de Oficios Artesanos impulsada por el Cabildo de Tenerife

Taganana acoge la III Muestra de Oficios Artesanos impulsada por el Cabildo de Tenerife / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía y el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional, celebró este sábado en Taganana la III Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. La iniciativa busca salvaguardar, formar y difundir los oficios artesanales vinculados a la vestimenta típica del archipiélago.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, subrayó durante la apertura del encuentro la importancia de estas acciones para consolidar la identidad cultural:

«Impulsamos estos espacios porque la indumentaria es una seña de identidad fundamental y debemos garantizar que el saber artesano se transmita a las nuevas generaciones con rigor histórico».

Talleres de artesanía y rigor etnográfico

Durante la jornada, especialistas del sector impartieron talleres prácticos y ponencias de divulgación para poner en valor la confección tradicional:

  • Talleristas y formación técnica: Actividades centradas en la elaboración de botones artesanales, el trenzado de empleita de palma, el cairel palmero y el patronaje de pañuelos tradicionales.
  • Transmisión oral y patrimonio: Espacio de asesoramiento personalizado guiado por Juan de la Cruz, enfocado en el rescate de detalles etnográficos únicos a través del testimonio oral.
  • Charlas históricas: Intervenciones de Francisco José Machado sobre la indumentaria local del siglo XX y del historiador Arón Morales, quien abordó los errores más habituales al vestir el traje tradicional.

Cultura popular y dinamización en el Anaga

La muestra, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ofreció un amplio programa festivo y cultural que dinamizó el caserío de Taganana mediante diversas áreas de actividad:

Noticias relacionadas

  • Certámenes y talleres: Talleres infantiles, concursos de fotografía y certamen de repostería tradicional.
  • Actuaciones musicales: Trío formado por Lola Hernández, Danny Martínez y Marco Antonio Luis; Parranda Achi Anaga y Grupo Añate.
  • Clausura y homenajes: Homenaje a la Comisión de Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves y broche final a cargo del Grupo Tajaraste.

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