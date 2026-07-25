III Muestra de Indumentaria Tradicional en Taganana: el Cabildo de Tenerife blinda el saber artesano y las tradiciones

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía y el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional, celebró este sábado en Taganana la III Muestra de Oficios Artesanos de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. La iniciativa busca salvaguardar, formar y difundir los oficios artesanales vinculados a la vestimenta típica del archipiélago.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, subrayó durante la apertura del encuentro la importancia de estas acciones para consolidar la identidad cultural:

«Impulsamos estos espacios porque la indumentaria es una seña de identidad fundamental y debemos garantizar que el saber artesano se transmita a las nuevas generaciones con rigor histórico».

Talleres de artesanía y rigor etnográfico

Durante la jornada, especialistas del sector impartieron talleres prácticos y ponencias de divulgación para poner en valor la confección tradicional:

Talleristas y formación técnica: Actividades centradas en la elaboración de botones artesanales, el trenzado de empleita de palma, el cairel palmero y el patronaje de pañuelos tradicionales.

Actividades centradas en la elaboración de botones artesanales, el trenzado de empleita de palma, el cairel palmero y el patronaje de pañuelos tradicionales. Transmisión oral y patrimonio: Espacio de asesoramiento personalizado guiado por Juan de la Cruz , enfocado en el rescate de detalles etnográficos únicos a través del testimonio oral.

Espacio de asesoramiento personalizado guiado por , enfocado en el rescate de detalles etnográficos únicos a través del testimonio oral. Charlas históricas: Intervenciones de Francisco José Machado sobre la indumentaria local del siglo XX y del historiador Arón Morales, quien abordó los errores más habituales al vestir el traje tradicional.

Cultura popular y dinamización en el Anaga

La muestra, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ofreció un amplio programa festivo y cultural que dinamizó el caserío de Taganana mediante diversas áreas de actividad:

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