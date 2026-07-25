Eclipse solar en Canarias el 12 de agosto: el Museo de la Ciencia y el Cosmos regala gafas homologadas

El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), dependiente del Cabildo insular, ha lanzado una recomendación a la población para disfrutar de manera segura del próximo eclipse de Sol del 12 de agosto. Dentro de la campaña nacional «Una vista única. Cuídala», el recinto repartirá gafas homologadas gratuitas a sus visitantes a partir de este 27 de julio y hasta agotar existencias.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha destacado la belleza del fenómeno y la importancia de facilitar medios seguros para su seguimiento, promoviendo así la divulgación científica responsable.

Cómo se vivirá el eclipse en Canarias

A diferencia de la península ibérica —donde el eclipse alcanzará la totalidad—, en el archipiélago canario el fenómeno se experimentará de forma parcial:

Cartel que insta a cuidar la vista durante el eclipse solar / E. D.

Ocultación del disco solar: Llegará a ser de un 70 % aproximadamente .

Llegará a ser de un . Horario de inicio: Se manifestará a partir de las 19:57 horas y se extenderá hasta el momento del ocaso.

Se manifestará a partir de las y se extenderá hasta el momento del ocaso. Ubicación óptima: Resultará imprescindible colocarse en zonas con visión limpia hacia el horizonte por donde se oculta el Sol. La orografía insular, especialmente en las vertientes orientales y fondos de barranco, podría obstaculizar la vista.

Peligros de los métodos caseros

El astrofísico del museo, Oswaldo González Sánchez, recuerda que al no cubrirse la totalidad del Sol en las islas, el uso de protección homologada es obligatorio durante todo el evento.

El especialista advierte firmemente del peligro de recurrir a remedios caseros como radiografías, películas fotográficas veladas o cristales ahumados, ya que carecen de la capacidad de filtrado adecuada y pueden causar daños irreversibles en la retina.

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Este evento supone el pistoletazo de salida para una tríada de grandes eclipses solares visibles desde España entre 2026, 2027 y 2028. Asimismo, dos semanas después de esta cita solar, Canarias podrá ser testigo de un eclipse parcial de Luna.