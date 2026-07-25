Eclipse solar en Canarias el 12 de agosto: el Museo de la Ciencia y el Cosmos regala gafas homologadas
El Cabildo de Tenerife invita a la ciudadanía a contemplar el evento astronómico con seguridad y repartirá los protectores gratuitos desde este 27 de julio
El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), dependiente del Cabildo insular, ha lanzado una recomendación a la población para disfrutar de manera segura del próximo eclipse de Sol del 12 de agosto. Dentro de la campaña nacional «Una vista única. Cuídala», el recinto repartirá gafas homologadas gratuitas a sus visitantes a partir de este 27 de julio y hasta agotar existencias.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha destacado la belleza del fenómeno y la importancia de facilitar medios seguros para su seguimiento, promoviendo así la divulgación científica responsable.
Cómo se vivirá el eclipse en Canarias
A diferencia de la península ibérica —donde el eclipse alcanzará la totalidad—, en el archipiélago canario el fenómeno se experimentará de forma parcial:
- Ocultación del disco solar: Llegará a ser de un 70 % aproximadamente.
- Horario de inicio: Se manifestará a partir de las 19:57 horas y se extenderá hasta el momento del ocaso.
- Ubicación óptima: Resultará imprescindible colocarse en zonas con visión limpia hacia el horizonte por donde se oculta el Sol. La orografía insular, especialmente en las vertientes orientales y fondos de barranco, podría obstaculizar la vista.
Peligros de los métodos caseros
El astrofísico del museo, Oswaldo González Sánchez, recuerda que al no cubrirse la totalidad del Sol en las islas, el uso de protección homologada es obligatorio durante todo el evento.
El especialista advierte firmemente del peligro de recurrir a remedios caseros como radiografías, películas fotográficas veladas o cristales ahumados, ya que carecen de la capacidad de filtrado adecuada y pueden causar daños irreversibles en la retina.
Este evento supone el pistoletazo de salida para una tríada de grandes eclipses solares visibles desde España entre 2026, 2027 y 2028. Asimismo, dos semanas después de esta cita solar, Canarias podrá ser testigo de un eclipse parcial de Luna.
- Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
- Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
- Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
- Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
- Adiós a pasar la ITV: la DGT confirma que los conductores tinerfeños que tengan estos vehícuslo pueden librarse de la inspección
- Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo