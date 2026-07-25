Caos aéreo en Tenerife: un vuelo con destino Brasil intenta aterrizar dos veces en el Aeropuerto del Sur y termina en Gran Canaria

Momentos de máxima tensión a bordo de un vuelo que cubría la ruta entre Madrid y Brasil. La tripulación de la aeronave solicitó un desvío de emergencia cuando sobrevolaba el archipiélago canario para atender de urgencia a una pasajera que presentaba síntomas compatibles con una posible pancreatitis.

Tras recibir la alerta, los controladores aéreos facilitaron al avión un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 07 del Aeropuerto de Tenerife Sur, coordinando al mismo tiempo la atención sanitaria en tierra.

Viento extremo y doble maniobra abortada

Sin embargo, las complicadas condiciones meteorológicas en el sur tinerfeño alteraron los planes de emergencia:

Primera maniobra: Ya establecidos en la fase de aproximación, la aeronave experimentó un fenómeno de cizalladura (cambio brusco y peligroso en la dirección o velocidad del viento), lo que obligó a los pilotos a realizar un motor y al aire (abortar el aterrizaje).

Ya establecidos en la fase de aproximación, la aeronave experimentó un fenómeno de (cambio brusco y peligroso en la dirección o velocidad del viento), lo que obligó a los pilotos a realizar un (abortar el aterrizaje). Segundo intento: Tras reintentar la maniobra de toma de tierra, la tripulación volvió a encontrarse con la misma turbulencia severa, decidiendo por seguridad cancelar el aterrizaje en Tenerife Sur.

Desvío final y prioridad en Gran Canaria

Ante la imposibilidad de tomar tierra en Tenerife Sur y con la urgencia médica en curso, los controladores posicionaron de inmediato al vuelo para desviarse al Aeropuerto de Gran Canaria.

La aeronave recibió autorización para una aproximación directa y con prioridad absoluta a la pista 03L, donde logró aterrizar sin incidencias. A su llegada, los servicios de asistencia médica ya se encontraban desplegados a pie de pista para evacuar a la pasajera afectada. Los equipos de control aéreo han agradecido la colaboración del resto de vuelos que se vieron afectados por las maniobras de prioridad.