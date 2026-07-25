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Caos aéreo en Tenerife: un vuelo con destino Brasil intenta aterrizar dos veces en el Aeropuerto del Sur y termina en Gran Canaria

Un vuelo transatlántico procedente de la capital española tuvo que alterar de forma drástica su ruta tras una emergencia médica que se complicó por las duras condiciones del viento en los aeropuertos canarios

El avión finalmente aterrizó en Gran Canaria

El avión finalmente aterrizó en Gran Canaria

Controladores Aéreos

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Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Momentos de máxima tensión a bordo de un vuelo que cubría la ruta entre Madrid y Brasil. La tripulación de la aeronave solicitó un desvío de emergencia cuando sobrevolaba el archipiélago canario para atender de urgencia a una pasajera que presentaba síntomas compatibles con una posible pancreatitis.

Tras recibir la alerta, los controladores aéreos facilitaron al avión un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 07 del Aeropuerto de Tenerife Sur, coordinando al mismo tiempo la atención sanitaria en tierra.

Viento extremo y doble maniobra abortada

Sin embargo, las complicadas condiciones meteorológicas en el sur tinerfeño alteraron los planes de emergencia:

  • Primera maniobra: Ya establecidos en la fase de aproximación, la aeronave experimentó un fenómeno de cizalladura (cambio brusco y peligroso en la dirección o velocidad del viento), lo que obligó a los pilotos a realizar un motor y al aire (abortar el aterrizaje).
  • Segundo intento: Tras reintentar la maniobra de toma de tierra, la tripulación volvió a encontrarse con la misma turbulencia severa, decidiendo por seguridad cancelar el aterrizaje en Tenerife Sur.

Desvío final y prioridad en Gran Canaria

Ante la imposibilidad de tomar tierra en Tenerife Sur y con la urgencia médica en curso, los controladores posicionaron de inmediato al vuelo para desviarse al Aeropuerto de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

La aeronave recibió autorización para una aproximación directa y con prioridad absoluta a la pista 03L, donde logró aterrizar sin incidencias. A su llegada, los servicios de asistencia médica ya se encontraban desplegados a pie de pista para evacuar a la pasajera afectada. Los equipos de control aéreo han agradecido la colaboración del resto de vuelos que se vieron afectados por las maniobras de prioridad.

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