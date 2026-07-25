Fin del calor extremo en Canarias: el Gobierno da por concluida la prealerta por temperaturas máximas en Tenerife
La Dirección General de Emergencias retira la situación de aviso tras remitir el episodio de calor que afectaba al sur y cumbre del archipiélago
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha determinado el fin de la situación de prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 20:00 horas de este sábado, 25 de julio de 2026.
La actualización de la medida se ha tomado en función de los pronósticos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, aplicando los criterios del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Áreas beneficiadas por el descenso de temperaturas
La desactivación de la prealerta afecta directamente a los puntos de la geografía canaria donde el termómetro había registrado los valores más elevados durante los últimos días:
- Tenerife: Vertiente sur del área metropolitana y diferentes zonas de la franja sur insular.
- Gran Canaria: Zonas de las cumbres, así como el este, sur y oeste de la isla.
- Fuerteventura: Mitad sur de la isla majorera.
Normalización del tiempo en las Islas
Desde la Dirección General de Emergencias se precisa que la decisión responde a la extinción de los parámetros meteorológicos que motivaron la activación del plan de prevención.
Con el progresivo refrescamiento de los vientos y la retirada de la masa de aire cálido, las temperaturas recuperan los valores habituales para esta época del año en las zonas de medianías, cumbre y vertientes sur de las islas orientales y occidentales.
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