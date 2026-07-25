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El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

La DGT recuerda la obligatoriedad de cumplir con el reglamento de circulación

Carril bici

Carril bici / MARIA PISACA

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Helena Ros

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Los ciclistas forman parte del día a día de los conductores, ya que muchos ciudadanos han cambiado su vehículo por la bicicleta para utilizar un medio de transporte más saludable y sostenible.

La Dirección General de Tráfico (DGT) incorpora cambios que afectan tanto a conductores como al resto de usuarios, en este caso a los ciclistas. Estos deben respetar la normativa establecida para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Posibles sanciones para ciclistas y conductores

Además, las autoridades recuerdan la obligatoriedad de dejar al menos 1,5 metros de distancia lateral a la hora de adelantar a ciclistas. No hacerlo se considera una infracción grave y está sancionada con 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

Por otro lado, el reglamento recoge que el ciclista debe ser visto desde al menos 150 metros y todas las luces necesarias deben estar homologadas por la Unión Europea. En caso contrario, las multas son de 200 euros.

El uso del casco homologado es obligatorio para todos porque es el elemento principal de protección del ciclista. Quienes no cumplan con este elemento, también serán sancionados con el mismo importe que en el caso anterior.

La manera correcta de circular

Desde Tráfico recuerdan que los ciclistas tienen la obligación de respetar las normas de circulación para garantizar tanto la propia seguridad vial como la del resto de usuarios que circulen por la vía. Para ello, recuerdan cómo deben transitar dependiendo de la zona:

En ciudad:

  • Las bicicletas deben circular por el carril, pudiendo acercarse a la derecha si es seguro.
  • Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.
  • Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.

En carretera:

  • Se debe circular por el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.
  • Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados, siempre y cuando sea seguro.
  • Los ciclistas pueden circular en paralelo, siempre situados al extremo derechos, salvo tramos sin visibilidad (curvas y rasantes) y cuando estén aglomerados que deben colocarse en hilera.

El objetivo es la movilidad sostenible

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que el Estado pueda reducir o incluso eliminar determinados arcenes para construir carriles bici, siempre que esta actuación no comprometa la seguridad vial, no perjudique el funcionamiento de la carretera y permita dar continuidad a itinerarios ciclistas ya existentes.

Ejemplo de carril segregado para bicicletas y patinetes, en la calzada pero separado de los carriles para coches.

Carril segregado para bicicletas y patinetes, en la calzada pero separado de los carriles para coches. / E.D

Esta medida permitirá impulsar la creación de nuevos carriles bici junto a carreteras, favoreciendo una red ciclista más continua, segura y conectada. La modificación forma parte de la Estrategia Estatal por la Bicicleta y de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, cuyo objetivo es fomentar los desplazamientos en bicicleta y reducir la siniestralidad de los usuarios más vulnerables de la vía.

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El objetivo es crear itinerarios ciclistas más seguros, mejor conectados y adaptados al aumento del uso de este medio de transporte en nuestro país.

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