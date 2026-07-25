La Aemet prevé temperaturas de hasta 30 ºC en puntos del sur de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada de alisio intenso en todo el archipiélago canario. El viento del nordeste alcanzará fuerza 5 o 6 en el mar, arreciando a fuerza 7 en las vertientes sureste, con áreas de fuerte marejada que podrán derivar localmente en mar gruesa, además de mar de fondo del norte o noreste de hasta dos metros.

En los cielos predominarán los intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas, con posibilidad de lloviznas débiles de madrugada en zonas de medianías. Por su parte, la calima ligera en niveles altos tenderá a ir remitiendo a lo largo del día en la provincia oriental.

A pesar de que las temperaturas registrarán un descenso en cumbres y medianías, el termómetro volverá a alcanzar o rozar los 30 ºC en zonas bajas del sureste de Fuerteventura, Gran Canaria y la comarca de Güímar-Candelaria en Tenerife.

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