La Aemet prevé temperaturas de hasta 30 ºC en puntos del sur de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria
El tiempo de este domingo vendrá marcado por el empuje del viento del nordeste, con ráfagas intensas en franjas expuestas, y por un ligero alivio térmico en zonas de cumbre
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada de alisio intenso en todo el archipiélago canario. El viento del nordeste alcanzará fuerza 5 o 6 en el mar, arreciando a fuerza 7 en las vertientes sureste, con áreas de fuerte marejada que podrán derivar localmente en mar gruesa, además de mar de fondo del norte o noreste de hasta dos metros.
En los cielos predominarán los intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas, con posibilidad de lloviznas débiles de madrugada en zonas de medianías. Por su parte, la calima ligera en niveles altos tenderá a ir remitiendo a lo largo del día en la provincia oriental.
A pesar de que las temperaturas registrarán un descenso en cumbres y medianías, el termómetro volverá a alcanzar o rozar los 30 ºC en zonas bajas del sureste de Fuerteventura, Gran Canaria y la comarca de Güímar-Candelaria en Tenerife.
Tiempo previsto isla por isla para este domingo
- Tenerife (Santa Cruz: 23 ºC / 29 ºC): Cielos nubosos al norte y despejado en el resto. Temperaturas que rondarán los 30 ºC en Candelaria y el Valle de Güímar. Viento fuerte en el sureste y noroeste.
- La Gomera (San Sebastián: 23 ºC / 27 ºC): Nubosidad al norte y ambiente despejado al sur. Viento intenso en las vertientes este y noroeste, con rachas muy fuertes de madrugada.
- La Palma (Santa Cruz: 22 ºC / 24 ºC): Intervalos de nubes al norte y este con lloviznas en medianías del nordeste al amanecer. Alisio con intervalos de fuerte en los extremos expuestos.
- El Hierro (Valverde: 17 ºC / 20 ºC): Nubes en el norte y este durante la mañana y claros en las horas centrales. Viento fuerte de alisio en las franjas costeras del sureste y noroeste.
- Lanzarote (Arrecife: 22 ºC / 29 ºC): Cielos poco nubosos con calima en altura. Viento del alisio fuerte en el interior y sur, con ráfagas intensas más probables durante la madrugada.
- Fuerteventura (Puerto del Rosario: 22 ºC / 27 ºC): Tiempo despejado con intervalos en el oeste al principio y final del día. Se prevén 30 ºC en el sureste y rachas muy fuertes de alisio en Jandía.
- Gran Canaria (Las Palmas: 23 ºC / 26 ºC): Nubes al norte con posibles lloviznas matinales y apertura de claros a mediodía. Máximas de 30 ºC en el sureste y viento muy fuerte en los extremos noroeste y sureste.
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