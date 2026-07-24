Tercer carril de la TF-5: cuándo comenzarán las obras, qué tramo afectarán y cuánto durarán

Las obras para ampliar la autopista TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte están cada vez más cerca. El Gobierno de Canarias prevé firmar en los próximos días el contrato de una actuación concebida para mejorar la circulación en uno de los tramos con más tráfico y retenciones de Tenerife.

Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 30 días para iniciar los trabajos.

El proyecto no se limitará a incorporar un tercer carril. También contempla la remodelación de varios enlaces, la construcción de un acceso directo al aeropuerto Tenerife Norte para los vehículos procedentes del norte de la Isla y una reordenación general del tráfico en la zona.

¿Cuándo comenzarán las obras del tercer carril de la TF-5?

La previsión del Gobierno de Canarias es firmar el contrato en los próximos días. A partir de ese momento comenzará a contar el plazo máximo de 30 días establecido para que la empresa adjudicataria inicie los trabajos. Por tanto, el arranque de las obras se sitúa en las próximas semanas, aunque todavía no se ha comunicado una fecha concreta.

La firma del contrato constituye el último trámite antes de que la intervención pueda comenzar sobre el terreno.

El calendario actual modifica la previsión inicial, que situaba el inicio de la actuación antes del verano. Una vez completada la adjudicación provisional, la Administración debe cerrar ahora la formalización definitiva.

¿En qué tramo de la TF-5 se ejecutarán las obras?

La ampliación se desarrollará entre los kilómetros 11 y 15 de la autopista TF-5, en sentido Santa Cruz.

El tramo comienza en el entorno de Guamasa y se prolonga hasta las proximidades del aeropuerto Tenerife Norte, también conocido como Los Rodeos.

Se trata de uno de los puntos más congestionados de la autopista del Norte. Por esta zona circulan diariamente alrededor de 110.000 vehículos y, en las horas de mayor intensidad, el tráfico puede alcanzar los 4.500 vehículos por hora.

La actuación se centra en el sentido descendente hacia Santa Cruz, donde las incorporaciones procedentes de Guamasa, La Laguna y la comarca nordeste generan uno de los principales embudos de la TF-5.

¿Por qué se construirá un tercer carril en la TF-5?

El objetivo principal es aumentar la capacidad de un tramo sometido a una elevada presión circulatoria durante buena parte del día.

La TF-5 concentra los desplazamientos entre el norte de Tenerife, La Laguna y el área metropolitana. A ese volumen de tráfico se suman los vehículos que acceden a la autopista desde Guamasa, el entorno lagunero y distintos municipios del nordeste.

La coincidencia de estos flujos provoca reducciones de velocidad y retenciones frecuentes, especialmente durante las horas punta de la mañana.

La incorporación de un tercer carril busca reducir ese efecto embudo y permitir que circule un mayor número de vehículos. Las estimaciones apuntan a que las obras podría incrementar hasta un 50% la capacidad actual del tramo.

La intervención también pretende reforzar la seguridad vial, ordenar las incorporaciones y mejorar la conexión con el aeropuerto Tenerife Norte.

Nuevos enlaces y acceso directo al aeropuerto Tenerife Norte

El tercer carril será solo una parte de la intervención. El proyecto incluye además la remodelación de los enlaces de Guamasa, San Lázaro y el aeropuerto Tenerife Norte.

Una de las principales novedades será la construcción de un acceso directo al aeropuerto para los vehículos que lleguen desde el norte de Tenerife.

En la actualidad, una parte importante de ese tráfico debe pasar por el enlace de San Lázaro, uno de los puntos que concentra mayores retenciones en la zona.

La nueva conexión permitirá que los conductores procedentes de municipios como Puerto de la Cruz puedan entrar directamente en las instalaciones aeroportuarias sin incorporarse al flujo de vehículos que atraviesa San Lázaro.

El objetivo es separar mejor los distintos recorridos. Los vehículos que se dirigen al aeropuerto desde el norte dejarán de coincidir en el mismo enlace con buena parte del tráfico que continúa hacia La Laguna o Santa Cruz.

¿Cuánto durarán las obras?

El plazo previsto para ejecutar el proyecto es de aproximadamente 36 meses.

Si se cumple el calendario, los trabajos se prolongarán durante unos tres años desde su comienzo.

¿Cuánto costará el tercer carril de la TF-5?

El proyecto salió a licitación por alrededor de 66 millones de euros.

La oferta seleccionada contempla una rebaja cercana al 10% respecto al presupuesto inicial. El importe definitivo quedará fijado en el contrato que debe formalizar el Gobierno de Canarias.

Expropiaciones y coordinación con Aena

La ampliación de la TF-5 requerirá ocupar aproximadamente 8.000 metros cuadrados de suelo.

Una parte importante de la superficie afectada pertenece a terrenos de dominio público y a espacios gestionados por Aena.

El Gobierno de Canarias deberá formalizar un protocolo o convenio con el gestor aeroportuario para poder utilizar esos terrenos durante la ejecución de las obras.

El coste previsto de las expropiaciones se sitúa en torno a los 600.000 euros.