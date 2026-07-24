Tenerife afronta este viernes una jornada de viento fuerte y hasta 30 grados, con rachas muy fuertes en varias zonas

Tenerife afronta este viernes una jornada marcada por el viento fuerte, que podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en distintos puntos de la isla, especialmente en la vertiente sureste y el extremo noroeste. La situación será especialmente notable en la fachada sur del área metropolitana, donde estas rachas serán más probables a últimas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. En las zonas orientadas al sur y al este se podrán superar los 30 grados.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 30, aunque el calor será más intenso en otros puntos de la isla. El viento soplará del nordeste con fuerza en la vertiente sureste y el extremo noroeste, mientras que en el suroeste predominarán las brisas.

La jornada también estará marcada por la presencia de calima ligera en niveles altos, aunque afectará principalmente a la provincia oriental del Archipiélago.

El viento gana protagonismo en Tenerife

El alisio será fuerte en buena parte de las zonas expuestas de Tenerife. Las rachas ocasionalmente muy fuertes serán especialmente probables en la vertiente sureste y el extremo noroeste, así como en la fachada sur del área metropolitana, donde podrían intensificarse durante las últimas horas del día.

En el mar, el viento del norte o nordeste soplará con fuerza 5 o 6 y podrá arreciar hasta fuerza 6 o 7. Se espera marejada o fuerte marejada, que podrá aumentar localmente a gruesa, además de mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.

El tiempo en el resto de Canarias

La Gomera alcanzará los 30 grados en zonas del sur, con rachas de viento que podrán superar localmente los 80 kilómetros por hora.

En La Palma, las temperaturas se mantendrán estables y no se descarta alcanzar los 30 grados en el oeste. Santa Cruz de La Palma tendrá una máxima de 26 grados.

El Hierro también podrá llegar a los 30 grados en las zonas orientadas al sur, aunque Valverde se quedará en 21 grados.

En Gran Canaria, el cielo estará despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Las temperaturas podrán alcanzar los 34 grados en zonas de interior orientadas al sur y oeste, mientras que el viento será fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste.

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En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura tendrán temperaturas máximas de 28 grados. En Fuerteventura, las rachas podrán superar los 80 km/h en la vertiente sur del macizo de Jandía.