Tegueste propondrá nombrar Hijo Predilecto de la Villa al futbolista Pedro González López, "Pedri"

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tegueste propondrá formalmente al Pleno de la Corporación la concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa al futbolista Pedro González López, "Pedri". Con esta iniciativa, el Consistorio busca rendir homenaje a su destacada trayectoria profesional y reconocer su papel como referente del deporte y embajador del municipio en el panorama internacional.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha subrayado que el jugador encarna los valores fundamentales que justifican el máximo galardón municipal: "Lo que realmente le hace merecedor de este reconocimiento es la humildad con la que siempre ha llevado el nombre de Tegueste allí donde ha competido. Nunca ha olvidado sus raíces".

Pedri Mundial / Pedri

Orgullo local y respaldo masivo durante el Mundial 2026

Desde sus comienzos en el fútbol base hasta su consolidación en el FC Barcelona y la Selección Española, el centrocampista ha mantenido un vínculo constante con su localidad natal.

Este arraigo ha tenido su reflejo directo en la afición teguestera, que acudió de forma masiva a las convocatorias organizadas por la concejalía de Deportes para seguir los partidos de "La Roja" en pantalla gigante durante el reciente Mundial de Fútbol 2026.

Héctor González, amigo de Pedri, lo apoya desde Tegueste. / E. D.

Tramitación de la máxima distinción honorífica

La iniciativa impulsada por el equipo de gobierno seguirá los cauces institucionales oportunos:

Noticias relacionadas