¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos históricos hasta los deportivos pasando por la música, la tradición y la gastronomía. La isla cuenta con diferentes opciones para vivir unos días frenéticos. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Historia en Santa Cruz

La capital de Tenerife vivirá una jornada marcada por un acontecimiento histórico: la Gesta del 25 de julio de 1797. Un viaje en el tiempo que revivirá los hechos acaecidos hace ya 229 años en Santa Cruz de Tenerife.

A partir de las 21:35 de este viernes se iniciará la recreación en el barranco de Santos capitalino, donde se vivirá la rendición inglesa en el Palacio de Carta. Tanto el sábado como el domingo se vivirá la oportunidad de recrear momentos del siglo XVIII gracias al campamento de época que se albergará en la Alameda del Duque de Santa Cruz

Música y tradición en Candelaria

Este viernes el municipio de Candelaria continúa con las fiestas en honor a Santa Ana y San Joaquín. En la plaza con este nombre se celebra el 4º baile de pescadores "Aquellos bailes de antes". Desde las 21:00 horas se podrá disfrutar de las actuaciones de Son 21, la orquesta Orotava y su vocalista "Máximo" y Grupo Canarias.

Para poder acceder al lugar se vuelve imprescindible el traje de pescador o pescadora tradicional y la compra de la entrada.

Cartel del baile de pescadores en Candelaria / E. D.

La fiesta no acaba y el sábado 25, desde las 20:00 horas, la plaza de Santa Ana acoge el homenaje a los mayores del municipio candelariero y un concierto especial: "50 años" del Grupo Achaman. Más tarde, a las 23:30, la noche cierra con una verbena amenizada por la orquesta Guaracha y el grupo Bomba de Fuerteventura.

El domingo 26, desde las 10:00 de la mañana, por las calles de Santa Ana y el casco de Candelaria se llevará acabo el pasacalle festivo con la batucada Almagec. A partir de las 11:45, y partiendo desde el Centro alfarero Casa Las Miquelas, se iniciará la procesión cívica y el traslado del pendón hasta la parroquia de Santa Ana para que, quince minutos después, se dé la solemne función religiosa en honor a Santa Ana en su propia parroquia.

Deporte

El Club Deportivo Tenerife continúa su puesta a punto para su regreso a LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules disputaran su tercer partido de preparación durante la pretemporada y, en esta ocasión, lo harán en el sur de la Isla. La XXIII edición del torneo Sebastián Martín Melo enfrentará este domingo, 26 de julio, a las 19:30 horas, a los de Álvaro Cervera contra el Club Deportivo Marino en el estadio Antonio Domínguez.

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Burguer Fest en La Laguna

La plaza del Cristo de La Laguna será el centro de la comida rápida de calidad este fin de semana. El Burguer Fest llega a la ciudad lagunera con una fórmula que no falla: hamburguesas de calidad, música y establecimientos conocidos. A ello se le suman los concursos que organizan a lo largo del fin de semana y que dio el pistoletazo de salida el pasado jueves.