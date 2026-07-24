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La Plataforma Oceánica acerca a Tenerife a su ambición de ser el 'Silicon Valley' del Atlántico Medio

La entidad abre oficinas en el Parque Científico y Tecnológico para ampliar sus equipos y desarrollar proyectos de inteligencia artificial, robótica y vigilancia marine

Imagen de una oficina instalada en la sede de Cuevas Blancas del Parque Cientñifico y Tecnológico de Tenerife

Imagen de una oficina instalada en la sede de Cuevas Blancas del Parque Cientñifico y Tecnológico de Tenerife / Arturo Jiménez

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La Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) ha abierto nuevas oficinas en el enclave de Barranco Grande del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. La instalación refuerza la presencia de esta infraestructura científica en la Isla y añade una nueva pieza al objetivo de convertir a la Isla en un gran centro de innovación del Atlántico Medio, con la economía azul como uno de sus principales ámbitos de especialización.

La llegada de Plocan permitirá ampliar equipos, coordinar proyectos y estrechar la relación con universidades, empresas, centros de investigación y administraciones que ya forman parte del ecosistema insular de I+D+i. La ubicación, próxima a otros núcleos científicos y tecnológicos, facilitará además el desarrollo de actividades vinculadas a la observación oceánica, el ensayo de tecnologías marinas y la creación de soluciones aplicadas al medio marítimo.

Plocan es una Infraestructura Científica y Técnica Singular dedicada a la investigación y a la experimentación en el océano. Su actividad conecta a Canarias con redes internacionales de innovación marina y marítima, y combina ciencia, tecnología y transferencia de conocimiento.

Tecnología para proteger el océano

La apertura de la oficina coincide con el desarrollo en Tenerife de tres proyectos internacionales en los que participa Plocan, con un presupuesto conjunto de 6,3 millones de euros. Las iniciativas se centran en la protección de cetáceos, la vigilancia del tráfico marítimo y la formación de talento para la economía azul.

Uno de ellos es Atlantic Whale Deal, que probará tecnologías para reducir las colisiones entre barcos y ballenas. El proyecto desarrollará sistemas de detección acústica, visual y térmica, mapas de riesgo y herramientas para analizar la contaminación acústica y el papel de los cetáceos en los ecosistemas oceánicos.

Plocan oordina también Oceansentinel, una iniciativa destinada a monitorizar en tiempo real cetáceos y embarcaciones de recreo en la Zona Especial de Conservación Franja Marina Teno-Rasca. El proyecto prevé instalar cámaras costeras de alta resolución y desarrollar algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar animales y barcos.

Los datos obtenidos servirán para apoyar la investigación científica, mejorar la vigilancia ambiental y facilitar la gestión de uno de los espacios marinos de mayor valor natural de Tenerife.

El tercer proyecto es Upwelling, financiado por el programa Interreg Atlantic Area y desarrollado por entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda. Su objetivo es reforzar el talento y la innovación en la economía azul, facilitar a las empresas el acceso a infraestructuras de ensayo y mejorar la cooperación entre centros científicos, compañías y administraciones.

El consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, considera que la incorporación de Plocan responde al crecimiento de la actividad científica y tecnológica en Tenerife y permitirá impulsar proyectos conjuntos entre instituciones, empresas y centros de investigación.

El director de PLOCAN, José Joaquín Hernández Brito, destacó que la entidad trabaja en observación oceánica, ensayo de tecnologías marinas y desarrollo de soluciones vinculadas a la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la sensórica y la robótica.

Más allá del turismo

La incorporación de Plocan se produce en un momento en el que Tenerife trata de ampliar su perfil más allá de su condición de destino turístico. El Parque Científico y Tecnológico ha situado la economía azul entre los sectores estratégicos del Plan Director de Innovación, junto con otras actividades de alto valor añadido.

La nueva sede no convierte por sí sola a la Isla en un gran polo tecnológico, pero sí refuerza una red que ya suma infraestructuras científicas, proyectos europeos, conocimiento especializado y capacidad para atraer talento.

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El reto será transformar esa concentración de recursos en empleo cualificado, empresas innovadoras y soluciones que puedan desarrollarse en Canarias y exportarse a otros territorios atlánticos.

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