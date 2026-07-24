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Noche movida en las entrañas del Teide: se registran más de 500 terremotos en un enjambre inusual

Los investigadores del IGN e Involcan están realizando un seguimiento del fenómeno que, por el momento, no cambia el riesgo de erupción

El Parque Nacional del Teide en una imagen de archivo.

El Parque Nacional del Teide en una imagen de archivo. / ED

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Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Las entrañas del Teide han registrado un nuevo enjambre, más rápido y distinto al que había registrado este jueves. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se han detectado en torno a 500 terremotos en la zona de Las Cañadas a entre 10 y 15 kilómetros de profundidad.

Esto ocurre después de que el jueves se diera un enjambre de 500 sismos al que, durante la tarde, se añadieron otros tantos pequeños pulsos, llegando a registrar más de 2.000 terremotos de magnitud menor a 1 durante la noche el jueves. Cada hora se registró una serie de 300 microsismos

Terremotos detectados en el entorno de Las Cañadas del Teide

Terremotos detectados en el entorno de Las Cañadas del Teide / IGN

La situación, sin embargo, se aceleró de madrugada llegando a registrar un nuevo enjambre, de características diferentes al anterior, según ha confirmado el IGN a este periódico.

Como en episodios anteriores, la hipótesis más probable, según Involcan, es que estos enjambres estén asociados a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de la isla. Este proceso se observa de forma recurrente desde 2016 y está respaldado por distintas evidencias geoquímicas y geofísicas independientes, entre ellas el incremento de la emisión difusa de dióxido de carbono en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del edificio volcánico del Teide.

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Grafica con los pulsos de actividad detectados bajo el Teide.

Grafica con los pulsos de actividad detectados bajo el Teide. / IGN

Tanto el IGN como Involcan mantienen un seguimiento a tiempo real del fenómeno a través de las más de 100 estaciones de seguimiento que hay ubicadas por toda la isla.

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