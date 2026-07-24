Noche movida en las entrañas del Teide: se registran más de 500 terremotos en un enjambre inusual
Los investigadores del IGN e Involcan están realizando un seguimiento del fenómeno que, por el momento, no cambia el riesgo de erupción
Las entrañas del Teide han registrado un nuevo enjambre, más rápido y distinto al que había registrado este jueves. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se han detectado en torno a 500 terremotos en la zona de Las Cañadas a entre 10 y 15 kilómetros de profundidad.
Esto ocurre después de que el jueves se diera un enjambre de 500 sismos al que, durante la tarde, se añadieron otros tantos pequeños pulsos, llegando a registrar más de 2.000 terremotos de magnitud menor a 1 durante la noche el jueves. Cada hora se registró una serie de 300 microsismos
La situación, sin embargo, se aceleró de madrugada llegando a registrar un nuevo enjambre, de características diferentes al anterior, según ha confirmado el IGN a este periódico.
Como en episodios anteriores, la hipótesis más probable, según Involcan, es que estos enjambres estén asociados a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de la isla. Este proceso se observa de forma recurrente desde 2016 y está respaldado por distintas evidencias geoquímicas y geofísicas independientes, entre ellas el incremento de la emisión difusa de dióxido de carbono en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del edificio volcánico del Teide.
Tanto el IGN como Involcan mantienen un seguimiento a tiempo real del fenómeno a través de las más de 100 estaciones de seguimiento que hay ubicadas por toda la isla.
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