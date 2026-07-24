En marcha el dispositivo para recibir a miles de peregrinos en la Villa Mariana

Candelaria ultima el operativo de seguridad para las Fiestas en honor a la Patrona de Canarias, que cada año congregan a más de 100.000 peregrinos. Los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y administraciones implicadas celebraron una reunión de coordinación en el Ayuntamiento para organizar el dispositivo 'Morenita 26'.

El Plan de Autoprotección permanecerá activo desde las 15:00 del 14 de agosto hasta la misma hora del día 15. El Cabildo prevé movilizar a alrededor de 600 efectivos, además de un dispositivo sanitario con presencia en las zonas forestales y un hospital de campaña en el casco de Candelaria.

Previsión de una elevada afluencia de público

La coincidencia de los actos principales con el fin de semana y la celebración de la Octava el domingo 16 hacen prever una elevada afluencia. El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público.

La TF-28 permanecerá cerrada entre El Chorrillo y Las Caletillas desde la tarde del día 14 hasta el paso de la Marcha Atlética en la mañana del 15. También se aplicarán restricciones en los accesos al municipio y cambios en el recorrido de la Línea Circular de Costa.