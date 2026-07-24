Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Candelaria

En marcha el dispositivo para recibir a miles de peregrinos en la Villa Mariana

El operativo 'Morenita 26' movilizará a cientos de efectivos durante los actos del 14 y 15 de agosto.

Imagen de la reunión de la Junta Local de Seguridad de este viernes

Imagen de la reunión de la Junta Local de Seguridad de este viernes / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Candelaria

Candelaria ultima el operativo de seguridad para las Fiestas en honor a la Patrona de Canarias, que cada año congregan a más de 100.000 peregrinos. Los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y administraciones implicadas celebraron una reunión de coordinación en el Ayuntamiento para organizar el dispositivo 'Morenita 26'.

El Plan de Autoprotección permanecerá activo desde las 15:00 del 14 de agosto hasta la misma hora del día 15. El Cabildo prevé movilizar a alrededor de 600 efectivos, además de un dispositivo sanitario con presencia en las zonas forestales y un hospital de campaña en el casco de Candelaria.

Previsión de una elevada afluencia de público

La coincidencia de los actos principales con el fin de semana y la celebración de la Octava el domingo 16 hacen prever una elevada afluencia. El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público.

Noticias relacionadas y más

La TF-28 permanecerá cerrada entre El Chorrillo y Las Caletillas desde la tarde del día 14 hasta el paso de la Marcha Atlética en la mañana del 15. También se aplicarán restricciones en los accesos al municipio y cambios en el recorrido de la Línea Circular de Costa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
  2. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  5. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  6. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  7. Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
  8. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla

El Cabildo de Tenerife restringirá el acceso al parque rural de Teno en caso de emergencia

El Cabildo de Tenerife restringirá el acceso al parque rural de Teno en caso de emergencia

En marcha el dispositivo para recibir a miles de peregrinos en la Villa Mariana

En marcha el dispositivo para recibir a miles de peregrinos en la Villa Mariana

La Aemet advierte de oleaje adverso en Tenerife y vientos de hasta fuerza 7 en Canarias

La Aemet advierte de oleaje adverso en Tenerife y vientos de hasta fuerza 7 en Canarias

Noche movida en las entrañas del Teide: Tenerife registra más de 600 terremotos en el enjambre más intenso desde febrero

Noche movida en las entrañas del Teide: Tenerife registra más de 600 terremotos en el enjambre más intenso desde febrero

Toda la actualidad de EL DÍA durante todo el verano por tan solo 1 € al mes

Toda la actualidad de EL DÍA durante todo el verano por tan solo 1 € al mes

La heladería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del pistacho: todas sus creaciones son artesanales y llevan el fruto seco

La heladería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del pistacho: todas sus creaciones son artesanales y llevan el fruto seco

Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo

El Gobierno de Puerto de la Cruz niega haber recibido una notificación de Salud Pública para cerrar Playa Jardín en la noche de San Juan

El Gobierno de Puerto de la Cruz niega haber recibido una notificación de Salud Pública para cerrar Playa Jardín en la noche de San Juan
Tracking Pixel Contents