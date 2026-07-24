Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo

Un vuelo de la compañía easyJet con destino a Liverpool tuvo que interrumpir su ruta y regresar de emergencia al Aeropuerto de Tenerife Sur debido a un grave altercado registrado en el interior de la cabina. Según informó la cuenta de @controladores, una pelea multitudinaria en la que participaron alrededor de 10 pasajeros obligó al comandante a tomar la decisión de retornar por motivos de seguridad.

El incidente se produjo aproximadamente 30 minutos después del despegue del vuelo EZY3352. Ante la magnitud de la riña y el peligro latente para la integridad del pasaje y los trabajadores, el capitán solicitó prioridad para el aterrizaje y la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad en la pista.

Respuesta rápida en el aire y apoyo de control aéreo

Desde la torre de control se gestionó el regreso del avión —un aparato con capacidad para 186 pasajeros— con la máxima celeridad posible para garantizar un toma de tierra sin riesgos:

Maniobra de retorno: el avión dio la vuelta a la media hora de vuelo tras la alerta enviada por la tripulación.

el avión dio la vuelta a la media hora de vuelo tras la alerta enviada por la tripulación. Aterrizaje: la aeronave tomó tierra y despejó la pista 07 sin incidencias añadidas.

la aeronave tomó tierra y despejó la pista 07 sin incidencias añadidas. Presencia policial: agentes de la policía esperaban la llegada del vuelo para intervenir y desembarcar al grupo conflictivo antes de que la nave pudiera reanudar su trayecto hacia el Reino Unido.

"Nuestro más sincero apoyo va dirigido a las tripulaciones y a los pasajeros que cada vez tienen más que soportar estas situaciones", declararon los controladores aéreos a través de su comunicado oficial.

Archivo - Avión de easyJet. / Wolfgang Kumm/dpa - Archivo

Posición oficial de la aerolínea

Desde easyJet, según apunta el Daily Mail, reiteraron su política de tolerancia cero frente a este tipo de comportamientos a bordo y destacaron la actuación de sus trabajadores:

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