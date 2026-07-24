La heladería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del pistacho: todas sus creaciones son artesanales y llevan el fruto seco
El establecimiento merece la visita de los amantes de este fruto seco
El pistacho se ha convertido en uno de los sabores más populares de los últimos años y una heladería de Tenerife ha dedicado que ese ingrediente es el principal protagonista de su propuesta gastronómico. Se trata de Pistacho’s, una heladería que cuenta nueve heladerías en la isla y una en Lanzarote y ahora abre sus puertas en El Médano.
1.000 bolas gratis por su apertura en El Médano
Par celebrar su apertura, la heladería regala 1.000 bolas de helado entre los primeros clientes que se acerquen al local situado en el Paseo Nuestra Señora de La Mercedes de Roja durante el viernes 24 de julio desde las 11:00 horas. Es posible que las bolas disponibles hayan llegado a su fin.
Diferentes sabores acompañados de pistacho
La propuesta de Pistacho’s gira alrededor de este fruto seco, con más de 16 combinaciones diferentes que mezclan el pistacho con otros sabores.
Entre las variedades disponibles se encuentran opciones con:
- Café.
- Coco.
- Dulce de leche.
- Cereza.
- Málaga.
- Pistacho estilo Dubai blanco
- Tiramisú
- Canela cereza
- Vainilla Crumble
- Chocolate Dubai
- Cheesecake
- Sin azúcar
- Frambuesa con chocolate blanco
- Higo, miel y almendra
- Kinder Bueno
El establecimiento apuesta por una elaboración artesanal y utiliza ingredientes naturales, evitando productos artificiales e industriales.
Elaboración artesanal
Uno de los aspectos que más llama la atención es que los helados se elaboran totalmente de manera artesanal y ofrecen una textura cremosa en cada bocado. Estas elaboraciones se han convertido en un imprescindible para los amantes de dicho fruto seco, ya que la calidad se puede disfrutar en cada bocado.
Pistacho´s se una a la oferta gastronómica de Tenerife Sur con una propuesta única que busca seguir conquistando a quienes prueben sus distintas elaboraciones.
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