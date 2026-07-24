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El guachinche de Tenerife que se ha convertidos en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria tradicional a precios ajustados

El negocio se ubica en el bajo de una vivienda familiar y destaca por ofrecer las recetas de siempre

El establecimeinto ofrece cocina canaria y carnes a la brasa

El establecimeinto ofrece cocina canaria y carnes a la brasa / Tripadvisor

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Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife todavía sobreviven establecimientos donde la gastronomía canaria de siempre sigue siendo la gran protagonista. Uno de ellos es Guachinche David, un negocio familiar situado en Santa Úrsula que se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan platos caseros, productos de la tierra y sabores tradicionales.

Ubicado en la parte baja de una vivienda familiar, el guachinche mantiene la esencia y sus clientes destacan el trato cercano y la cocina basada en las rectas tradicionales canarias.

Platos de la cocina canaria y carnes a la brasa

La carta del local ofrece una amplia variedad de platos de la gastronomía tradicional, los cuales común encontrar en los guachinches. Entre sus elaboraciones destacan propuestas perfectas para compartir como:

  • Carne fiesta
  • Carne cabra
  • Queso asado
  • Papas Arrugadas
  • Escaldón
  • Bacalao encebollado
  • Champiñones rellenos de almogrote

Además, los amantes de la carne tienen una amplia selección de elaboraciones a la brasa, con opciones como chuletas, bistec de cochino negro, bichillo, lágrimas de cerdo o solomillo res, entre otras carnes.

Trato acogedor

La experiencia se culmina con algunos de sus postes caseros y tradicionales como el quesillo, entre otros.

Uno de los aspectos más valorados por los clientes es el trato cercano que ofrece el personal, algo que hace que los clientes se sienta como en casa. El trato cercano, las elaboraciones carenas y la relación calidad-precio hacen que los comensales salgan satisfechos y con ganas de repetir la experiencia gastronómica.

Horario y ubicación

Guachinche David se encuentra en la Carretera Nueva Corujera, 75, en Santa Úrsula. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus paltos de la cocina tradicional de la isla.

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Abre de miércoles a viernes para ofrecer servicio de almuerzo y cenas de 13:00 a 16:00 y de 19:30 a 22:30 horas, mientras que sábado y domingo reduce su horario y solo ofrece servicio a mediodía. Lunes y martes ele establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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