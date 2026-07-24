El Gobierno de Puerto de la Cruz niega haber recibido una notificación de Salud Pública para cerrar Playa Jardín en la noche de San Juan
El alcalde, Leopoldo Afonso (PP), aporta un certificado municipal que desmiente la recepción de aviso oficial para clausurar la playa por la contaminación del agua
El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz (PP-ACP-CC) niega haber recibido una notificación oficial de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias para cerrar Playa Jardín entre el 22 y 24 de junio por la presencia de aguas residuales. El alcalde portuense, Leopoldo Afonso (PP), ofreció una rueda de prensa junto a sus socios de gobierno para defenderse de las acusaciones realizadas por el portavoz y exalcalde del PSOE, Marco González. Acusó al actual grupo de gobierno de no actuar ante un nuevo episodio contaminación que quedó reflejado en Náyade, el sistema de información nacional de aguas de baño de España, una herramienta sanitaria informática y de gestión coordinada por el Ministerio de Sanidad.
Afonso acreditó su versión con un certificado de la secretaria municipal que asegura que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz no recibió ningún tipo de aviso o notificación oficial para proceder al cierre de Playa Jardín por la mala calidad del agua. El registro de Náyade aclara que la presencia de bacterias, virus, hongos y parásitos fue de corta duración y que el baño quedó prohibido de manera temporal. El alcalde insistió en su comparecencia en que los resultados de las analíticas realizadas en los días posteriores arrojaron que "la calidad del agua de esta parte del litoral portuense era excelente". Los controles se realizaron en ese momento tanto por la plataforma estatal, como por un laboratorio privado contrato por el Consistorio portuense. Ante esta evidencia, el Gobierno local piensa que las conclusiones negativas de ese período de junio "deben de ser un error en la recogida de la muestra".
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