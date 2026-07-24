CaixaBank y Fepeco refuerzan su alianza para impulsar la inversión y el crecimiento del sector de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y la presidenta de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Olga Sanfiel, han firmado la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de continuar apoyando al tejido empresarial de la construcción, promoción e inmobiliario de la provincia.

A través de este convenio, CaixaBank pondrá a disposición de las empresas y profesionales asociados a Fepeco una amplia oferta de productos y servicios financieros en condiciones ventajosas, adaptados a las particularidades del sector. Asimismo, la entidad colaborará en distintas iniciativas y acciones informativas impulsadas por la federación para favorecer la actividad económica y empresarial.

Durante el acto de firma, Manuel Afonso destacó que “la construcción es un sector estratégico para el desarrollo económico y social de Canarias, por su capacidad para generar empleo, dinamizar la actividad empresarial y contribuir al progreso de nuestras Islas. Con este acuerdo, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las empresas y profesionales del sector, ofreciéndoles soluciones financieras especializadas que les ayuden a afrontar sus retos y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento”.

Por su parte, Olga Sanfiel puso de manifiesto que “la construcción industrializada representa una oportunidad real para incrementar la producción de vivienda y contribuir a dar respuesta a la crisis habitacional que atraviesa Canarias. No obstante, subrayó que la consolidación de este modelo requiere de una financiación adaptada a sus particularidades, que permita a las empresas acometer las inversiones necesarias, impulsar la innovación y acelerar la ejecución de proyectos que den respuesta a la creciente demanda de vivienda”.

Asimismo, señaló que “la construcción industrializada abre también una importante oportunidad para el sector financiero, que puede desempeñar un papel decisivo facilitando soluciones adaptadas a esta nueva forma de construir. Si queremos construir más viviendas en menos tiempo y con mayor eficiencia, es imprescindible que empresas, administraciones y entidades financieras avancemos en la misma dirección, siendo determinante para impulsar un modelo constructivo más competitivo, sostenible y capaz de responder a las necesidades actuales de la sociedad”.

Real Estate & Homes, servicio especializado

CaixaBank Real Estate & Homes es el área de negocio de la entidad que ofrece servicios y productos especializados a las empresas del sector de la promoción inmobiliaria. A través de esta división especializada, CaixaBank financia la construcción de promociones residenciales y acompaña al promotor en todo el proceso de construcción desde el inicio de la obra hasta la entrega de las viviendas a los compradores, a quienes facilita también la financiación de los inmuebles mediante la subrogación del préstamo promotor.

Con Real Estate & Homes, la entidad consolida su apoyo al sector, uno de los motores de la economía canaria, y ayuda a impulsarlo a través de su centro especializado en negocio inmobiliario, cuyos profesionales, como valor añadido, prestan a cada cliente la atención personalizada y de calidad que requieren.

Fepeco

La Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco, es la patronal que aglutina a las empresas del sector, especialmente pymes, microempresas y autónomos de El Hierro, La Palma, LaGomera y Tenerife.

Fundada en 1977, la finalidad de esta organización empresarial sin ánimo de lucro es la representación, defensa y gestión de los intereses profesionales de las empresas asociadas y, en general, de la industria de la construcción.

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Su representación institucional es amplia, siendo miembro entre otras entidades de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC); del Consejo Regional de la Construcción de Canarias; de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC); de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.